Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’nin yeni yönetimi belli oldu

ADANA / EKONOMİ

Adana Orta Ölçekli Sanayi Sitesi yeni Yönetim Kurulu Başkanı Suat Kaya, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Adana Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nin gelişimi için var gücümüzle çalışacağız. Yeni yönetim olarak sanayicilerimizin yanında olacağız ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli adımları atacağız" dedi. Kaya ayrıca, sanayi sitesinin modernizasyonu ve sanayicilerin sorunlarının çözülmesi gibi konulara öncelik vereceklerini belirtti.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak; Ahmet Yardımcı, Vedat Uluışık, Ümit Özer, Murat Kaya, Mehmet Yıldırım, Bünyamin Kara, İsa Tuzcu ve Seyhun Merdan Yabacı’nın görev aldığı yeni yönetimle birlikte, sanayi sitesinde daha verimli bir çalışma ortamı oluşturulması ve sektörün ileriye taşınması hedefleniyor.