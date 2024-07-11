Gaziantepli emlakçılar belediyelerden uygun fiyatı arsa istiyor

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Gaziantep’te zaten yüksek olan kiralara artık zam gelmemesi gerektiğini söyleyen Şahinbey Emlakçılar Derneği Başkanı Faraç Toktaş, sektörün belediyelerden ucuz arsa beklentisinin olduğunu dile getirdi.

Gaziantep’te konutların yıllardır yüksek fiyattan kiralandığını söyleyen Toktaş, “Biz zamda maksimum noktaya ulaştık evler mevcut fiyatlarının dört katına kiralanıyor. Gaziantep yıllardır kira fiyatlarında İstanbul ile yarışır hale geldi. Doğu Anadolu’dan sürekli göç alan bir sanayi kentiyiz buna bir de sınıra yakınlık ve göçmenler eklenince konut piyasası kontrolden çıktı. Kentte 15 bin liranın altında 2+1 ev yok. 1+1 evler bile 12 bin liraya kiralanıyor” şeklinde konuştu.

“Konut sahipleri evlerini satıp parasını faize yatırıyor”

Belediyelerin ucuz arsa sunmaması durumunda konutta yüksek fiyat eğrisinin tırmanacağını belirten Toktaş, “Konut fiyatlarının düşmesi için belediyelerin ucuz arsa ihtiyacına yanıt vermesi lazım. Ancak belediyelerden ucuz arsa yaratmıyor, emlakçılık yapıyor. Piyasanın kızışmasına belediyeler de aracılık ediyor. Kentte emlak piyasasında göze çarpan en büyük sorun ev satışlarının artması. İnsanlar faiz oranları yüksek olduğu için kendi konutlarını satıp bankaya faize koyma derdine düştü. Konut sahipleri kendileri kiraya çıkıp ellerindeki evleri nakit paraya dönüştürme, faize yatırma peşindeler. Faiz düşmedikten sonra emlak piyasasının sorunları azalmaz” dedi.