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Kahramanmaraş'ta jeotermal kaynak arama alanı ihaleleri yapılacak

Kahramanmaraş'ta 2 jeotermal kaynak ve jeotermal kökenli gaz ile 1 jeotermal kaynak su arama alanı için ihale yapılacak.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ta jeotermal kaynak arama alanı ihaleleri yapılacak
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Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki 2 jeotermal kaynak ve jeotermal kökenli gaz ile 1 jeotermal kaynak su arama alanının ihale tarihinden itibaren ayrı ayrı 3 yıl süreyle ruhsat sahibinin isteği, yasal şartları taşıması ve idarece uygun bulunması durumunda 1 yıl uzatma kaydıyla açık teklif (açık artırma) suretiyle ihalesi yapılacak.

İhaleler, 6 Ağustos Salı günü 09.00, 09.30 ve 10.00 saatlerinde Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında gerçekleştirilecek.

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