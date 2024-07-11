Aşırı sıcaklar sofralık üzümün ihracat yolculuğunu 15 gün öne çekti

İZMİR / EKONOMİ

Aşırı sıcaklıklar nedeniyle erkenci çeşitlerden Superior Seedless sofralık üzümünün hasat ve ihracatı 15 gün öne çekildi.

Superior Seedless çeşidi sofralık üzüm için oluşturulan hasat ve ihraç tarihlerini belirleme komisyonu, Manisa’nın Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl ilçelerindeki bağlarda yaptığı incelemeler ve alınan numunelerin Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Laboratuvarında yapılan analizleri sonucunda bu çeşit üzümlerin kesim ve ihracat tarihini 11 Temmuz olarak belirledi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, üzümde taze, kuru ve mamul ihracatıyla ülkeye 700-750 milyon dolar aralığında döviz kazandırdıklarını aktardı. Superior üzümünün sultani çekirdeksiz üzüm ve red globe üzümünden sonra en çok ihraç edilen taze sofralık üzüm türü olduğunu belirten Uçak, “2023 yılında rekoltede tarihi bir düşüklük vardı. 2024 yılında rekoltemiz daha iyi noktada. 2023 yılında 135 milyon dolar olan taze sofralık üzüm ihracatımızın 150 milyon doları aşmasını, Superior Seedless üzümünde de 10 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Kuru meyve ihracatı ilk 6 ayda yüzde 15 arttı

Türkiye’nin geleneksel ihracatçı sektörlerinden kuru meyve sektöründe ihracat 2024’ün ilk yarısında miktar bazında 227 bin tondan, 200 bin tona gerilerken, döviz getirisi yüzde 15’lik artışla 722 milyon dolardan 829 milyon dolara yükseldi. Kuru meyvede söz konusu dönemde ortalama ton başına ihracat fiyatı 3 bin 184 dolardan yüzde 30’luk artışla 4 bin 128 dolara çıktı.

Bu yılın ilk yarısında yüzde 18’lik artışla 240 milyon dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı gerçekleşirken, yüzde 2 gerileyen kuru kayısı ihracatı 187 milyon dolar olarak kaydedildi. Kuru incir ihracatından elde edilen döviz tutarı yüzde 23’lük artışla 140 milyon dolara çıktı.

Ege İhracatçı Birlikleri Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Turquality ve URGE projeleriyle Türk kuru meyvelerinin dünya genelinde bilinirliğinin artması ve daha fazla tüketilmesi için efor sarf ettiklerini belirterek, bu yıl 1,8 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini aktardı.