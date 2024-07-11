Türkiye’nin ilk yarı yaş meyve sebze ihracatı 1,71 milyar dolar

MERSİN / EKONOMİ

Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatını ürün gruplarına göre ele alan Gürüz, 2024 Ocak-Haziran döneminde 2 milyon 239 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiklerini söyledi. En fazla ihraç edilen ürün grupları listesinde 255,7 milyon dolarla domatesin birinci sırada yer aldığını aktaran Gürüz, hacimde en güçlü performansın ise soğan, portakal ve erikte yakalandığını dile getirerek, “İlk 6 ayda en büyük pazarlarımız Rusya, Irak ve Almanya oldu. Rusya’ya 436,6 milyon, Irak’a 199,8 milyon, Almanya’ya 170,5 milyon dolar ihracat yaptık. En güçlü artışlarda Irak birinci, Suriye ikinci, Gürcistan üçüncü sırada yer aldı” dedi.

Tarımın geleceği konuşuldu

Türkiye’de koordinatörlük ve sekretarya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin sektör gelişimine yön veren aktörler arasında olduğunu vurgulayarak, haziran ayında Mersin’de Tarım Koordinasyon Kurulu’na ev sahipliği yaptıklarını anlatan Gürüz, “Tarımda daha verimli ve daha kaliteli üretim gerçekleştirilmesi, zararlılarla etkin mücadele edilmesi, tarıma dayalı ticaretin geliştirilmesi için tespit ve öneriler paylaşıldı. Geleceğe yönelik adımlar görüşüldü, muhtelif kararlar alındı” ifadesini kullandı.

Tarım sektörünün milli ekonomiye sağladığı net döviz girdisiyle stratejik önem taşıdığının altını çizen Gürüz, üretici emeğinin uluslararası pazarlarda daha yüksek değerlerle karşılık bulması için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.