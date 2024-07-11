14 Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet İşleri Daire Başkanları buluştu

Eray ŞEN / ADANA

Yüreğir Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, siyasiler ve bürokratlar katıldı.

Toplantıda söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Türkiye’de kriz yönetimi yerine risk yönetiminin gerçekleştirilmesi, bunun için bilimin kılavuzluğunda hareket edilmesi gerektiğini bildirdi. Zeybek, başta deprem olmak üzere, her türlü doğal afetin zararlarının azalması, önceden alınması gereken tedbirlerin hayata geçirilmesi konularında çaba göstermeye devam edeceklerini açıkladı.

Karalar: Birbirimizin envanterini bilirsek iş birliği yaparız

Toplantının açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, doğanın insan tarafından tahrip edilmesinin doğal afetlerin artmasına neden olduğunu söyledi. Karalar; “Adana’da kısa sürede çok yangın felaketi yaşandı. Bunların çoğunluğu anız yakılmasından kaynaklandı. Dikkatsizlik, kurallara uymama ve kasten yakma olmak üzere yangınların çeşitli başka nedenleri de var. Elbette yangın felaketi yaşanmaması için mücadele edeceğiz ama yangın çıktıktan sonra da birlikte çalışarak zararı azaltacağız. Yangınlara müdahale kanunen bizim görevimiz değil fakat zarar gören bizim insanımız ve yanan bizim ormanlarımız. Bu nedenle her yangına müdahale ediyoruz. Doğru ve hızlı müdahale yangınların verdiği zararı azaltacaktır. Belediyelerimiz birbirlerindeki araç, alet, edevat envanterini, eğitimli insan yapısını ve diğer donamını bilirse, yangına müdahalede avantaj yakalanır. Böylece birbirimize verebileceğimiz desteğin şeklini önceden bilebiliriz. Bu toplantı yangınlara hızlı ve doğru müdahalenin nasıl gerçekleştirileceğine dair bir toplantı” dedi.

Seçer: Her türlü felakete karşı hazırlıklı olmalıyız

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin ve Adana’nın da içinde olduğu bölgede, sel, yangın, deprem, tsunami ve birçok başka felaketin yaşanma olasılığının bulunduğunu, bu nedenle hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Başkan Seçer 6 Şubat depremlerinden sonra belediyelerin öneminin görüldüğünü, felaket noktalarına ilk olarak belediye ekiplerinin ulaştığını söyledi. Belediye bürokratlarının bir araya gelmesinin önemine değinen Başkan Seçer, deneyimler, envanterler ve bilgiden yararlanmanın önemini vurguladı.

Açılış konuşmaların ardından teknik çalışmaların yapıldığı bölüme geçildi.