ODE Yalıtım'dan Evomineral ile üst düzey ses yalıtımı

ODE Yalıtım'ın geliştirdiği Evomineral, çevreden gelen sesleri kullanıldığı ürün tipine göre 45,1 desibele kadar azaltarak konforlu ve huzurlu yaşam alanları yaratılmasına olanak tanıyor. Korna sesi, inşaat gürültüsü, komşuların yüksek sesle açtığı televizyonlar veya ofis ortamlarındaki gürültüler gibi faktörler, yaşam kalitesini ve ruh sağlığını ciddi şekilde etkileyebiliyor.

Evomineral, ses yalıtımının yanı sıra ısı yalıtımı ve yangın güvenliği açısından da önemli avantajlar sunuyor. Ses yalıtımını başarılı bir şekilde sağlarken, ısı yalıtımı da sunarak binaların enerji verimliliğine katkı sağlıyor. Ürün, düşük ısı iletkenliği ile yüksek ısı yalıtımı sağlıyor ve A1 sınıfı yanmaz özelliğiyle güvenli kullanım sunuyor.

“İnsanların daha sağlıklı ve rahat bir yaşam sürmesini sağlayacak çözümler üretmeye devam ediyoruz”

ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan, ses yalıtımının önemine dikkat çekerek, “Büyük şehirlerde yaşayanlar için gürültü, neredeyse yaşamın bir parçası haline geliyor. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar, trafik gürültüsü, inşaat sesleri, komşu sesleri ve daha birçok farklı gürültü kaynağı insanları çevreliyor. Bu kadar fazla gürültüyle iç içe olmak, aslında çoğu zaman farkında olmasak da sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. İşte bu yüzden ses yalıtımı, yaşam alanlarının konforunu artıran ve sağlığı koruyan önemli bir faktör haline geliyor. Gürültüden korunarak daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek, sadece bireyler için değil, toplum sağlığı için de büyük önem taşıyor. ODE Yalıtım olarak, sağlıklı ve konforlu yaşam alanları yaratabilmek için Ar-Ge çalışmalarımıza büyük bir özenle devam ediyoruz. Evomineral, bu alandaki en önemli yeniliklerden biri. Geliştirdiğimiz bu yeni ürün, etkili bir ses yalıtımı sağlayarak, gürültüye karşı mükemmel bir koruma sunuyor ve yaşam alanlarını daha huzurlu hale getiriyor. ODE olarak, insanların daha sağlıklı ve rahat bir yaşam sürmesini sağlayacak çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.