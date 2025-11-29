  1. Ekonomim
HIB’de çifte ödül alan Odeon Turizm halka arza hazırlanıyor

Coral Travel Group, Hizmet İhracatçıları Birliği (HIB) tarafından düzenlenen Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2024 Yılı Hizmet İhracatçıları Birliği Ödülleri’nde iki kategoride birinci oldu.

“Finans, Sigorta ve Diğer Mali Hizmetler” kategorisinde Coral Travel Group (Coral Holding A.Ş.) olarak, “Seyahat Acenteliği Hizmetleri” kategorisinde ise iştiraklerinden Odeon Turizm (Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş.) ile layık görüldüğü birincilik ödüllerini Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan aldı. 

HIB’de çifte ödül alan Odeon Turizm halka arza hazırlanıyor - Resim : 1Turizmde 1,8 milyon turist hedefi 

Odeon Turizm Destinasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO) ve Odeon Turizm Genel Müdürü Ozan Somaklar, “Bugün ulaştığımız 1 milyar 261 milyon dolarlık hizmet ihracatımız, finansal gücümüzün ve istikrarlı büyüme stratejimizin en somut göstergesidir” dedi. Coral Travel Group Mali İşler Başkanı (CFO) Murat Aytoğu da “33 yılda 39 milyondan fazla misafire hizmet vererek Türkiye ve Avrupa’nın lider turizm gruplarından biri haline geldik. 2024 yılında Türkiye’de 1,6 milyon turiste hizmet sunduk; bu yılı da 1,8 milyona yakın turistle kapatmaya hazırlanıyoruz” diye konuştu. Coral Travel Group’un iştiraki olan Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş., sermaye piyasalarındaki varlığını güçlendirmek ve büyüme hedeflerine yeni bir ivme kazandırmak amacıyla halka arz sürecini başlattı. Şirketin halka arzı, hem grubun finansal yapısını daha da sağlamlaştırmayı hem de turizm sektöründe uzun vadeli sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyor.

