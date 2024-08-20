Pazarama'dan 'Okula Dönüş Kampanyası': Binlerce üründe indirim yapıldı

Pazarama, müşterilerinin ihtiyaçlarına ve mutluluğuna odaklanan kampanyaları ile avantajlı alışveriş fırsatı sunmaya devam ediyor. Binlerce fırsat ve birçok hizmeti tek platform üzerinden müşterilerine sunan Pazarama, Okula Dönüş Kampanyası ile 20 Ağustos – 12 Eylül tarihleri arasında özellikle kitap, kırtasiye, hobi, oyuncak, elektronik ve ev-yaşam kategorilerinde müşterilerinin ihtiyaçlarını avantajlı karşılayabilmeleri için ayrıcalıklar sunuyor.

Okula dönüş alışverişinizde fırsatları yakalayın

20 Ağustos – 12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Okul Alışverişi kampanyasında, müşteriler ihtiyaçlarına indirimli olarak ulaşarak kırtasiyeden çocuk giyime, ev-yaşamdan hobi ve oyuncağa kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar ile buluşacaklar. Farklı kampanyaların da eş zamanlı olarak başlayacağı bu tarihlerde; ilk alışverişe özel kuponlar, çok al az öde kampanyaları, ürün indirimleri de müşterilere sunulacak.

Her yaştan öğrencinin tüm ihtiyaçlarına geniş ürün yelpazesiyle yer veren Pazarama’da, çeşit çeşit defterler, kalemler, boyalar, mataralar, okul çantaları, kırtasiye malzemeleri ve çalışma masaları gibi ürünler de yerini aldı. Cüzdanlarını yormadan alışverişlerini tamamlama fırsatı bulan müşteriler için, ağustos ayı sonuna kadar anlaşmalı banka kampanyaları eş zamanlı olarak Pazarama’da yer almaya devam edecek. Öne çıkan anlaşmalı banka kampanyaları arasında; Maximum Kart sahiplerine özel 3.000 TL ve üzeri alışverişe 300 TL indirim fırsatı, Kuveyt Türk Sağlam Kart sahiplerine özel olarak 1.000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL indirim fırsatı, Vakıfbank World Kart sahiplerine özel 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde 150 TL ekstre indirimi, Ziraat Bankası Bankkart sahiplerine özel 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde 150 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı da bulunuyor.

İş ortakları ve müşterilerine her yönüyle şeffaf bir pazaryeri partneri olmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Pazarama, online alışverişin yanı sıra; uçak bileti satışı, otel rezervasyonu, araç kiralama, şehir ulaşım kartlarına yükleme, araçta mobil ödeme, süper çekiliş gibi farklı alanlarda da müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Pazarama’nın avantajlı ve fırsatlarla dolu dünyasına, Pazarama mobil uygulamasından ya da Pazarama.com’dan ulaşabilirsiniz.