Yeşil ve dijital üretim, ihracat pazarlarında avantaj sağlayacak

MERSİN / EKONOMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen çevrimiçi toplantıda, ‘Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm Destek Programları’ görüşüldü.

OSB’lerin yeşil dönüşüm için büyük emekler verdiğini belirten TÜİOSB Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta; endüstri 4.0 felsefesine uygun olarak tasarlanan ve AB Yeşil Mutabakatı’nın tüm kriterlerini karşılayan TÜİOSB’nin bu konuya örnek teşkil ettiğine dikkat çekti. Bölgede yeşil ve dijital, yani ikiz dönüşümü gerçekleştirdiklerini vurgulayan Akyürek Balta, uygulanan projeyle diğer çalışmalar model olduklarından söz ederek, “OSBÜK bünyesindeki ikiz dönüşüm çalışmaları önümüzdeki süreçte öne çıkacak. Tüm dünyanın gerçekleştirmek istediği yeşil dönüşüm sanayi üretiminde ve bu üretime hitap eden pazarlarda büyük avantajlar sağlayacak. İkiz dönüşüm beraberinde; daha keskin rekabet, endüstriyel simbiyoz, temiz üretim, enerji verimliliği, çevreci yaklaşım, güçlü alt ve üstyapı çalışmalarını getirdi. Birbirini tamamlayan çalışmaları eş güdüm halinde yürütmek zorundayız. OSB’lerimiz ikiz dönüşümde iyi bir sınav veriyor diyebiliriz” dedi.

OSB’lerin kalkınmasına katkı sunacaklar

OSBÜK olarak iki önemli hedef koyduklarından söz eden Gül Akyürek Balta, dijital dönüşümde Türk sanayisine lokomotiflik etmek ve sanayinin yeşil dönüşüm sürecinde OSB’lerin öncü rol oynamasını sağlamak istediklerinin altını çizerek, “OSBÜK’ün 40 farklı kriteri yerine getiren 9 OSB’ye ‘Yeşil OSB Belgesi’ veriliyor. OSBÜK Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik İhtisas Kurulu’nu oluşturduk, aktif şekilde çalışmaları sürdürüyoruz. Yine OSBÜK Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Merkezi’ni kurduk. Bu merkezle yeşil dönüşümde OSB’lere politika oluşturacağız. Ayrıca yeşil dönüşüm finansmanından kurumsal iş birliklerine kadar 17 ara başlıkta farklı projelere imza atacağız” diye konuştu.