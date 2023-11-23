ON Dijital Bankacılık, 2 yılda 600 bin müşteriye ulaştı

Dijital bankacılıkta rahatlığı ve kolaylığı bir işleyiş biçimi olarak sunan ON markasının ikinci kuruluş yılını kutlayan Burgan Bank, bu yılın üçüncü çeyreğinde gösterdiği başarılı performanstan hareketle gelecek dönemde dijital bankacılıkta da adından daha çok söz ettirmeye hazırlanıyor. Tüm yatırım ürünlerinde verdiği hizmet ile dijital bankacılık markası ON, ikinci yılında 600 bin müşteriye ulaştı.

2023 yılının üçüncü çeyreğini değerlendiren Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “ON Dijital Bankacılıkta; müşteri edinimimiz 2022 yıl sonuna göre yüzde 33 büyürken müşteri sayımız 600 bine ulaştı. Kredi ürünlerimizde alternatif dağıtım kanallarının güçlü iş birlikleri sayesinde 2022 yıl sonuna kıyasla üçüncü çeyrek sonunda yüzde 99’luk bir büyüme sağladık. 2022 yıl sonuna göre mevduattaki varlığımızı da yüzde 33 oranında artırmayı başardık.” dedi.

Avrupa’nın en iyi Dijital Bankacılık Platformu seçildi

Dijital yatırım ürünlerinde; aktif olarak yatırım fonu işlemi yapan müşteri sayısını eylül sonu itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 57, fon gelirini ise yüzde 67 artırdıklarının altını çizen Murat Dinç, “Hisse senedi işlemlerinden elde edilen komisyon geliri bir önceki çeyreğe göre yüzde 179 artış gösterdi. Müşterilerimiz ile buluşturduğumuz ON FX platformundan, döviz işlemlerinin yüzde 29’u gerçekleştirildi.” diye konuştu.

ON Dijital Bankacılık’ın rakamsal başarılarının yılın 3. çeyreğinde de ödüllendirildiğini anlatan Dinç, “Sektörün en prestijli ödüllerinden olan Global Banking and Finance ödüllerinde 2 yıl üst üste başarı göstererek 2023 yılında hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın en iyi Dijital Bankacılık Platformu seçilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

ON ile hedef 5 yılda 5 milyon müşteriye ulaşmak

Müşterilerin, ON’un dünyasına adım attıkları ilk andan itibaren rahat bankacılığı ve kazandıran dünyayı deneyimlemeye başladıklarını belirten Burgan Bank Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan, şunları kaydetti: “Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde her tutardaki birikime hitap eden, kapsayıcı bir marka yaratmaya öncelik verdik. Örneğin, diğer bankalardan alınan maaş veya düzenli gelirlerini ON’a getirerek işlem yapan müşterilerimiz, nakit promosyon fırsatlarından çok yakında yararlanabilecek. Bunun yanında banka kartı alışverişlerinden fatura ödemelerine kadar birçok işlemlerinden cashback (iade) kazanıyorlar. Yeni reklam filmimizin sloganında da ‘Bankacılık ON’la Rahat’ diyoruz ve tüm bankacılık işlemlerinde ON Dijital Bankacılığın rahat ve kazandıran dünyasından her gün daha çok kişinin faydalanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ON ile ilk 2 yılda 600 bin müşteriye ulaşmayı başardık. Yeni hedefimiz ise 2024’te 1 milyon müşteriyi aşmak, önümüzdeki 5 yılda da 5 milyon müşteriye ulaşmak olacak.”

ON, yeni tasarım ve logosuyla iddiasını ortaya koyuyor

Yeni iş birlikleri ve yatırımlarla ON’u daha da büyüttüklerini belirten Özcan, “Müşterilerimizin 24 saat avantajlı kurlarla döviz işlemleri yapacakları al/sat platformumuz ON FX’i, yakın bir zaman önce mobil uygulamamıza entegre ettik. ON üzerinden erişim sağlanabilen ON FX uygulaması, döviz alım-satım işlemlerinin kolayca gerçekleştirilmesine, istenilen döviz cinsi için hedeflenen fiyat emri verilmesine olanak sağlıyor. Dijital bankacılıkta yeni hedeflere doğru ilerlerken ON’un marka kimliği ve logosunu da; parasını yönetirken özgür olmayı, kontrolün elinde olmasını sevenlerin bankası olarak yeniden tasarladık. Özgürlük, empati, eşitlik, kapsayıcılık, yenilikçilik ve önce müşterim sonra ben anlayışlarından yola çıkılarak tasarlanan yeni logomuz ve renklerimizle sektörde daha yenilikçi ve dijital adımlar atacağız.” şeklinde konuştu.

İlk dokuz ayında 2 milyar TL net kâr elde etti

2023 yılının ilk dokuz ayında vergi öncesi kârı 3 milyar TL, net kârı ise 2 milyar TL olarak açıklayan Burgan Bank’ın konsolide aktif büyüklüğü 79,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Burgan Bank’ın, 30 Eylül 2023 itibarıyla ekonomiye sağladığı kredi desteği ise 43,6 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 58,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Burgan Bank’ın, konsolide mevduat toplamı ise 35,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Banka, sektör ortalamasının üzerinde seyrine devam eden ve yüzde 23,8 seviyesinde gerçekleşen sermaye yeterlilik oranı ile ekonomiye olan desteğini sürdürmeye devam etmiş olup, konsolide sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 21,4 olarak gerçekleşti.