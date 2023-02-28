ORJİNOM geliştirdiği ‘Microfiber Mucize Bez’ ile ihracata başlayacak

ALİ ŞAHİN/BURSA



Kalitesi ile sağlık sektöründe önemli bir yer edinen ORJİNOM Medikal ve Tekstil Çözümleri, katma değerli ürünler konusunda çalışmalarını sürdürüyor. ORJİNOM markası ile medikal kısımda hastane, aile sağlık merkezi, poliklinik, laboratuvar gibi sağlık kuruluşlarının ve hastaların ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz, sarf malzeme ve yedek parça, ortopedik alet ve malzemelerin, tedarikini sürdürürken tekstil kısmında farklı bir projeye yöneldi. Teknik tekstiller ve medikal tekstiller odaklı proje bazlı faaliyet gösteren ORJİNOM hastane ve hastaların kullandığı önlük, tulum, çarşaf, yastık gibi ürünlerin yanı sıra mikrofiber temizlik bezi ile farklı bir kulvara giriş yaptı.

İlk ihracat rotası Almanya

“ORJİNOM Microfiber Mucize Bez” ismiyle e-ticaret platformları üzerinden satışa başladıklarını belirten ORJİNOM Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Uslu, “Mühendislerin denetiminde ve kontrolünde üretilen bu ürünümüz mikrofiber elyaf teknolojisiyle geliştirilirken yüksek emicilik, hızlı kuruma ve leke bırakmama özelliklerine sahip. Polyamid ve polyester iplikler kullanılarak geliştirildi. Yüksek dayanıma sahip olarak tasarlandı. Bu ürünü ocak, fırın, banyo, mutfak, WC, cam, ayna, araba gibi aklınıza gelecek her alanda kullanılabilir. 3 farklı renk seçeneği sunuyoruz. Bu ürün için şu an e-ticaret platformları ile anlaştık. 2 milyon TL’lik başlangıç yatırımı ile bu projeye girdik. Global ve ulusal pazardaki perakende firmaları ile de görüşmelerimiz sürüyor. İç pazarın yanı sıra ihracat pazarını da önemsiyoruz. İlk olarak Almanya’daki şubelerimiz aracılığı ile oradan yurtdışı pazarına açılmayı planlıyoruz. Bununla ilgili de altyapımızı oluşturduk. Bir ay içerisinde ilk ihracatımızı yapmayı ve oradan aldığımız geri dönüşler doğrultusunda operasyonumuzu çeşitlendirmeyi planlıyoruz” dedi.

Medikal tedarik sürüyor

Tekstil tarafındaki mikrofiber teknolojisi gibi medikal kısımda da yeni projeler için çalıştıklarını belirten Uslu, “Sağlık kuruluşlarına mevcuttaki medikal ürün tedarikimiz devam ediyor. Bununla birlikte niş ürün taleplerini de karşılıyoruz. Genellikle bu alanda Bursa içerisinde çalışsak da yüzde 15 dolayında şehir dışında da müşterilerimiz var. Ayrıca danışmanlık tarafında da hizmet vermeye devam ediyoruz. Ar-Ge ve tasarım merkezi kurulumu, süreç ve proje yönetimi, tıbbi cihaz satış ve üretim merkezi yönetim sistematiği başta olmak üzere birçok konuda danışmanlığı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.