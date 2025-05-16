Orkun Grup’tan, Afrika’ya dev bir yatırım daha

İSTANBUL/EKONOMİ

Orkun Grup, yurt dışındaki projelerine hız kesmeden devam ediyor. Şirket, Zanzibar’da 31 bin kişilik arena stadyum ve 200 yataklı otel inşasına hazırlanıyor. Orkun Group Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karadeniz, 130 milyon dolarlık projenin finansmanı için Globespan ile bugün Dubai’de anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Orkun Grup, inşaat, turizm, havacılık, altyapı ve lojistik gibi birçok farklı alanda önemli projelere imza atıyor. “Sektör çeşitliliği global çapta güçlü bir varlık göstermemizi ve birçok alanda liderlik yapmamızı sağlıyor” diyen İlhan Karadeniz, grup bünyesinde 500’ü Türk olmak üzere toplamda 4.500 kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti. Şirketin yatırımlarının büyük bölümü Afrika’da. Karadeniz, Afrika Kıtası’nda yıllık 150 milyon dolar ciroya sahip olduklarını söyledi. Karadeniz, “Bu başarıda, sağladığımız kaliteli hizmetlerin ve yaptığımız stratejik yatırımların büyük payı bulunuyor” dedi.

Afrika’nın en büyük tavuk entegre tesisini kuracak

Yurt içi ve yurt dışındaki varlıklarıyla ilgili de önemli gelişmeler kaydettiklerini vurgulayan Karadeniz, şu bilgileri verdi: “Afrika ve Macaristan gibi farklı coğrafyalarda aktif olarak projeler yürütüyoruz. Afrika'da, CAF/FIFA onaylı stadyum ve spor kompleksleri, ev ve otel inşaatları, 200 km’ye yakın yol inşaatı gibi büyük altyapı ve üstyapı projelerinde yer alıyor. Ayrıca, Afrika'nın en büyük tavuk çiftliği yatırımımız da Eylül ayında tamamlanarak işletmeye girecek ve aylık 1 milyon tavuk kesimi kapasitesi ile Afrika kıtasındaki en büyük tavuk entegre tesisini kurmuş olacağız. Macaristan'da da otel yatırımlarımız ve inşaatlarımız devam ediyor.”

Orkun Grup bünyesinde faaliyet gösteren inşaat grubunda altyapı ve üstyapı projelerinde kullanılan çok sayıda iş makinası bulunduğunu ifade eden ilhan Karadeniz, “Bu iş makinaları sayesinde Tanzanya başta olmak üzere Doğu Afrika Ülkeler Birliği kapsamında birçok ülkede inşaat projelerinin gerçekleşmesi doğrultusunda temaslarımız bulunuyor. Ayrıca Turizm Sektöründe Zanzibar’da, iki adet otelimiz var. Ve yine Zanzibar’da inşaatını da bizim üstlendiğimiz Amaan spor kompleksinin de 5 yıllığına işletmesi tarafımızdan yapılıyor. Macaristan da işletmesini yaptığımız yol oteli ve lojistik merkezi bulunuyor” diye konuştu.

Farklı ülkelerde yeni yatırım fırsatları kolluyor

“Geleceğe yönelik olarak, yatırımlarımızı daha da güçlendirecek ve genişletecek alanlar arasında inşaat, turizm, tarım sektörleri ön planda yer alıyor” diyen Karadeniz, özellikle Afrika Kıtası’nda Tanzanya başta olmak üzere Kenya, Uganda, Ruanda, Burundi, Madagaskar ve Macaristan gibi bölgelerdeki yeni fırsatları değerlendireceklerini söyledi. Karadeniz, “Orkun Grup olarak her zaman inovasyonu, kaliteyi ve sürdürülebilir büyümeyi hedef alarak yatırımlarımızı şekillendirmeye devam edeceğiz. Gelecekteki projelerimizle hem bölgesel hem de küresel ölçekte daha büyük başarılar elde etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Lojistiğe geçici olarak ara verdik”

Grup bünyesindeki Orkun Nakliyat, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı duyuru ile faaliyetlerini durdurduğunu duyurmuştu. Bu konuyla ilgili de açıklama yapan Karadeniz, “Orkun Nakliyat'ın faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararını almamızın sebebi, son yıllarda özellikle Afrika'da inşaat sektöründeki hızlı yükselişimiz, Macaristan'daki yatırımlarımız ve Türkiye'deki ihracatçıların yaşadığı sektörel sıkıntılar oldu. Ancak bu, Orkun Nakliyat'ı kapatmak değil, sadece bir süreliğine dondurma kararı” şeklinde konuştu.