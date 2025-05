Genç tasarımcılardan farkındalık yaratan defile ile engeller podyumda aşıldı

Takip Et

İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencileri, aynı zamanda mezuniyet projeleri de olan “Moda Engel Tanımaz” projesi kapsamında, engelli bireylerin ihtiyaçlarından ilham alarak fonksiyonel, estetik ve herkes tarafından giyilebilir tasarımlar geliştirdi.

Proje sürecinde öğrenciler, çevrelerindeki engelli bireylerle doğrudan iletişim kurarak onların günlük yaşamdaki ihtiyaçlarını ve giyimle ilgili karşılaştıkları zorlukları gözlemledi. Bu gözlemler doğrultusunda tasarımlarını şekillendiren öğrenciler, kullanıcı geri bildirimlerini de dikkate alarak işlevselliği ön planda tutan yaratıcı çözümler geliştirdi.Tasarımlar hem engelli mankenler hem de engelli olmayan mankenler ile prova edilerek son haline ulaştı. Projeye malzeme, üretim, tasarım ve teknik destek sağlayan Taypa Tekstilise sürecin her aşamasında öğrencilerin yanında yer aldı.

13 Mayıs’ta İstanbul Arel Üniversitesi Tepekent Yerleşkesi’nde gerçekleşen 15. Kariyer Günü kapsamında yapılan defilede, yaratıcılığın engel tanımayan gücünü yansıtan tasarımlar arasında, giyinme süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla düğme yerine içten cırt cırt, çıt çıt ve mıknatıslı cırt bant mekanizmalarının kullanıldığı gömlekler, pantolon ve ceket modelleri, farklı kullanım amaçlarına hizmet edebilen şorta dönüşebilir pantolonlar, sonda kullanan bireylerin tıbbi gereçlerini gizleyebilmeleri için özel olarak konumlandırılmış cepler ve tekerlekli sandalye kullanımını engellemeyecek mıknatıslı bant ile yapılan kol altı kapama yöntemleri gibi birçok yenilikçi detay sahnelendi. Ayrıca, görme engelli bireylerin yolda yürürken sürücüler tarafından daha kolay fark edilebilmesi için reflektörlü fermuarların kullanıldığı tasarımlar da öne çıktı. Defilenin en dikkat çekici anı ise, engelli ve engelli olmayan mankenlerin kol kola aynı kıyafetlerle podyuma çıkması oldu. Böylece mankenler 22 özel tasarımı birlikte sergileyerek ‘biz aynıyız, farkımız yok’ mesajı verdi.

Jüri üyeleri arasında Dr. Ruşen İnan, Taypa Tasarım Müdürü Uğurhan Uzun, Blackbird Tekstil Yöneticisi Ömer Faruk Karakuş, Maison JU Marka Kurucu Ortakları Ahsen Uğurlu & Duygu Bülbül Alptekin, Trionel Tekstil Kurucu Ortağı Emine Eraslan, moda yazarı Ümit Temurçin ve moda tasarımcıları Niyazi Erdoğan ve Çiğdem Akın’ın yer aldığı yarışmada birincilik ödülüne Rabia Koç, ikincilik ödülüne Eray Koç, üçüncülüğe ise Aden Gece Kurt layık görüldü.

Ödüllü tasarım Can Bonomo’ya hediye edildi

Üniversitede düzenlenen Kariyer Günleri’nin ardından bahar şenliği kapsamında bir konser gerçekleştirildi. Etkinlikte ilk olarak İstanbul Arel Üniversitesi Müzik Kulübü sahne aldı, ardından sevilen sanatçı Can Bonomo sahneye çıktı. “Moda Engel Tanımaz Defilesi”nde dereceye giren öğrencilerden Aden Gece Kurt, tasarladığı sweatshirt’ü konser öncesinde Can Bonomo’ya hediye etti. Bonomo, konser sırasında bu özel tasarımı giyerek hem genç tasarımcıya destek verdi hem de hayranlarını coşturdu.

“Uyarlanabilir moda Türkiye’de yeni bir kavram”

Projenin koordinatörlüğünü üstlenen İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim ÜyesiDr. Ruşen İnan, bu yılki mezuniyet projelerinde toplumsal farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirterek, “Engel türleri çok çeşitli; bu yüzden öğrenciler projeye başlamadan önce çevrelerindeki bireyleri gözlemlediler. Mesela bir öğrencimiz, sonda kullanan bir yakının bu durumu gizlemek istediğini anlattı. Bunun üzerine pantolona iç cep eklendi ve sonda görülmeyecek şekilde tasarlandı. Tasarımlarımızda küçük ama işlevsel dokunuşlarla aynı kıyafetin hem engelli hem engelsiz bireyler tarafından rahatça giyilmesini sağladık. Amaç hem rahat giyinmek hem de göze batmayan, herkesin beğenerek giyebileceği tasarımlar yapmak” diye konuştu.

Projeye katkı sağlayan bir diğer önemli isim, kendisi de serebral palsi ile yaşayanBlackbird Tekstil YöneticisiÖmer Faruk Karakuş oldu.Daha önce büyük bir hazır giyim markasının engelli kreasyonunutasarlayan Karakuş, “Ampute bireyler için düğme yerine içten cırt cırt kullanmak, ya da paçaya eklenen fermuarla hem atel kullananlara hem de farklı stil tercih edenlere kolaylık sağlamak gibi küçük ama etkili dokunuşlarla kıyafetleri erişilebilir hâle getirdik. Bir kıyafeti hem ihtiyaç sahibi hem de modayı takip eden biri aynı anda giydiğinde, hayatın bir yerde eşitlendiğini hissediyor. Bu, özgüven ve özgürlük de veriyor. Bu tasarımlar ‘uyarlanabilir moda’nın bir parçası. Aynı kıyafetin hem engelli hem engelsiz bireyler tarafından giyilebilmesi, farklılıkları ortadan kaldırıyor. Uyarlanabilir moda Türkiye’de yeni ama biz bu projeyle genç tasarımcılara bu farkındalığı kazandırıyoruz” diyerek projenin duygusal ve sosyal önemine dikkat çekti.

“Geleceğin tasarımcılarında farkındalık yaratıyoruz”

Projenin paydaşlarından Taypa Tekstil’inTasarım Merkezi ve Ürün Geliştirme Direktörü Onur Uslu, sanayi akademi iş birliklerine her zaman destek verdiklerini söyleyerek “Tasarım ekibimizde yer alan ve Arel Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan bir arkadaşımız sayesinde projeden haberdar oldukve ekip olarak bu projede birlikte çalıştık.Bu projeyle hem tekstil ve konfeksiyon sektöründe hem de genç tasarımcılar arasında önemli bir farkındalık ve duyarlılık oluşturduğumuza inanıyoruz. Taypa olarak yalnızca üretim süreçlerine değil, toplumsal duyarlılık ve kapsayıcılık konularına da değer veriyoruz. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında faaliyet gösteren bir firma olarak, dokunduğumuz her noktada bu bilincin yayılmasını önemsiyoruz. Farkındalık yaratmak adına, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk yaklaşımıyla bu tür özel ve uyarlanabilir moda ürünlerinin ülkemizdeki önde gelen hazır giyim markalarının koleksiyonlarında daha fazla yer bulması en büyük temennilerimizden biri. Bu tür projelerin aynı zamanda sektör profesyonellerinde ve geleceğin tasarımcılarında empati ve sorumluluk duygusu geliştirdiğine inanıyoruz. Mezun olan öğrencilerimize bu yolda destek vermeye, staj ve istihdam fırsatları sunmaya da her zaman hazırız” diye konuştu.