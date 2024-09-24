Orzaks İlaç, yeni yatırımıyla üretim kapasitesini 30 milyon kutu artıracak

Türkiye’de takviye gıda sektörünün önde gelen firmalarından olan Orzaks İlaç, yeni yatırımıyla hem iç pazarda hem de ihracatta büyümesini hızlandıracak. Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, EKONOMİ’ye yaptığı açıklamalarda, firmanın üretim faaliyetlerini ve ihracat performansını anlattı. Alyors Grup iştiraklerinden Orzaks İlaç’ın 2004’te daha sağlıklı bir yaşam için gerekli mikro besinler geliştirmek amacıyla kurulduğunu hatırlatan Alimoğlu, yıllar içinde bünyesine katılan grup şirketleriyle gıda takviyelerinde kullanılan hammaddeler, dermokozmetik ve tıbbi cihazların üretimiyle de ilgili yatımlar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Orzaks İlaç’ın bugün takviye gıda sektörünün lider firmalarından biri konumuna geldiğini dile getiren Alimoğlu, “Grup şirketlerimizden Nuvita İlaç, üretim teknolojisindeki yenilikçi ve çağdaş yaklaşımları, yüksek kalite anlayışı, bilim odaklı sürdürdüğümüz Ar-Ge faaliyetleri ile Orzaks İlaç’ın üretim alanındaki iş ortağıdır. Nuvita İlaç, otomasyon kontrollü havalandırma sistemi ve saf su üretim sistemiyle birlikte son teknoloji ürünü alt yapı sistemlerine sahip merkezimiz, takviye edici gıda üretim ihtiyaçlarını karşılayan modern üretim teknolojileri ve makineler ile en üst düzeyde donatılmıştır.” diye konuştu.

Yeni yatırım 2025’te devrede

Orzaks İlaç fabrikasının yılda yaklaşık 30 milyon kutuluk kapasiteyle çalıştığını kaydeden Alimoğlu, “Hammaddelerin endüstriyelleşmesine yönelik Ar- Ge yatırımıyla birlikte yeni bir üretim hattını da devralıyoruz. Bu hattın kapasitesinin de yaklaşık 30 milyon kutu olması hedefleniyor. Yeni fabrikamıza 1,2 milyar TL’lik yatırım yaparak istihdam alanımızı genişletmek, üretim kapasitemizi artırmak istiyoruz. Bu fabrikada 2025 yılında üretime geçmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı. Çalışmaların doğal kaynakların ve modern bilimin olanaklarıyla işlendiğinde daha konforlu bir yaşam sürmenin mümkün olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çeken Alimoğlu, doğadaki bu potansiyeli toplumsal sağlığın hizmeti için kullanırken teknoloji trendlerini de takip ettiklerini, üstün kaliteye sahip özgün üretim süreçleriyle sağlığa ve çevreye duyarlı ürünler geliştirdiklerini ifade etti. Teknoloji trendlerinin yanı sıra tüketici tercihlerini de yakından takip ettiklerine değinen Alimoğlu, “Gıda takviyesi alanında probiyotikler, çiğnenebilir jel formdaki ürünler ile mood ürünleri ön plana çıkmaya başladı. Biz de bu noktadan hareketle çiğnenebilir formda multivitamin destekleri üreten Gummy Worlds firmamızı kurduk ve ürünlerimizi piyasaya yakın zamanda çıkardık.” şeklinde konuştu.

53 ülkeye ihracat yapıyor

İhracat faaliyetlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, şöyle devam etti: “Şu an itibariyle 53 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Başlangıçta Orta Doğu ve Avrupa’ya ulaştırdığımız ürünlerimizi yıllar içerisinde, Asya ve Amerika kıtalarına ulaştırdık. 2022 yılında ABD’de Orzax INC.’i kurduk. Orzaks İlaç, iç pazardaki büyümesini devam ettirirken, ihracatta da her geçen gün hacmini artırmaya devam ediyor. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde ise ihracat hacmimizi artırarak ciromuzun yüzde 30’unu iç pazardan, yüzde 70’ini globalden olacak şekilde dengelemeyi hedefliyoruz. Bu yılın sonunda globalde 85 aktif müşteri hedefimiz bulunuyor.” Türkiye’de en çok D vitamini, magnezyum demir B12 ve kolajen ürünlerinin ihracatının artış gösterdiğini kaydeden Alimoğlu, “Bizler de Orzax, Ocean, Day2Day, NBT, NaturalNest, Zaroza, İyon ve Dr.Thomson markalı 750’nin üzerinde ürünümüzle ihracat yapmaktayız. Kutu bazlı ihracat listemizin ilk 3’ünde Rusya, Amerika ve Vietnam yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“Gıda takviyesi pazarında büyük fırsatlar var”

Her geçen gün büyüyen gıda takviyesi pazarında çok ciddi boşluk ve büyük fırsatlar olduğunu kaydeden Yunus Emre Alimoğlu, “Bu boşluğu yerli ve milli üretimle doldurmak istiyoruz. Bu anlayışın, Anadolu’da özellikle endemik bitkilerin korunması yönünden de kritik önemi olduğunu düşünüyoruz. İstihdam yaratmanın ve yatırım yapmanın, işletmelerin sadece kâr amacı gütmelerinin ötesine geçen bir sorumluluk olduğunun bilincindeyiz. Sektörün genişlemesi ve gelişmesi için yapacağımız yatırımların ülkemize katacağı değerin en büyük gurur kaynağımız olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.