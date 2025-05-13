OSRAM Otomotiv 100. yaşını kutluyor

Otomotiv sektörüne inovatif ve akıllı yaklaşımlarla ürün geliştirenams OSRAM, bu yılOsram Otomotiv’in 100. yaşını kutluyor.Aydınlatma teknolojilerinde birçok ilke imza atan firma, global pazar lideri olarak kullanıcılarına güvenli ve sürdürülebilir ürünler sunmaya devam ediyor.

100 yıllık yolculuk BILUX® ile başladı

Bir asırdır otomotiv sektörüne yön veren OSRAM Otomotiv’in yolculuğu, 1925 yılında Berlin’de tanıttığı BILUX® ampulüyle başladı. Kısa ve uzun huzme geçişini mümkün kılan bu ürün, sürüş güvenliğinin gelişiminde önemli bir rol oynadı. 1930’larda daha güçlü OSRAM-D ampulleri piyasaya sürüldü. 1960’larda ise farlar için halojen teknolojisinin geliştirilmesine öncülük eden şirket, 1990’larda D1 xenon ve H7 halojen ampulleriyle far tasarımlarında çıtayı yükseltti. H7, hâlâ şirketin en popüler ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor.

1994 yılında OSRAM bünyesinde otomotiv birimi bağımsız bir bölüm hâline getirildi. 2000’li yıllarda ilk tamamen LED farların geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenen OSRAM (şimdi ams OSRAM), 2007’de farklı sürücü ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilen yüksek performanslı halojen lambaları içeren NIGHT BREAKER® serisini piyasaya sundu. Şirket, 2015 yılında “Fixtures” portföyü ile ürün gamını daha da genişletti.

Night Breaker LED serisi 28 ülkeden onay aldı

ams OSRAM’ın 2020’de pazara sunduğu Night Breaker LED, Alman otoritelerden Almanya’da şehir içi kullanımda onay alan ilk yasal LED ürün oldu. Parlaklık, kolay montaj ve güvenlik avantajlarıyla pazarda fark yaratan bu ürün, 2023 sonunda H1 ve H4 versiyonlarıyla klasik araçlar ve karavanlara, 2024 yılında ise motosikletlere uyumlu hâle getirildi. Öte yandan, Truckstar LED serisi ile kamyon segmentine özel çözümler sunulmaya başlandı.

Bugün Night Breaker LED ailesi, sekiz farklı lamba tipiyle 1000’den fazla araç modeli için 28 ülkede onaylanmış bir ürün grubu olarak öne çıkıyor.

RING markasını satın alarak ürün portföyünü genişletti

ams OSRAM’ın otomotiv çözümleri yalnızca farlarla sınırlı kalmadı. Şirket; LEDrivingyedeklambalar, LED uyarı sistemleri ve çalışma lambaları gibi ürünleriyle sürüş güvenliğini daha da artırdı. 2019 yılında İngiliz RING markasını satın alarak, ürün portföyüne araç kameraları, lastik ve akü bakım cihazlarını da ekledi.

Ayrıca, ams OSRAM, atölyeler ve perakendeciler için güçlü bir iş ortağı olmaya devam ediyor. Güven Programı ile sahte ürünlere karşı koruma sağlarken, Araç Lamba Bulucuaracıyla kullanıcıların doğru ampul seçimini kolaylaştırıyor.