Otomotiv sektöründe üst düzey transfer

EKONOMİ

BURSA - Otomotiv sektöründe uzun yıllardır çeşitli kademelerde önemli sorumluluklar üstlenen Şengül; gövde ve şasi parçaları, koltuk ve iç trim parçalar, görünüm parçaları kalıp tasarımı ve üretimi ile öne çıkan OPSAN’ın globaldeki tüm fabrikalarından sorumlu CEO olarak göreve başlayacak.

Güney Koreli HL Mando ve Çukurova Holding ortaklığında uzun yıllardır faaliyetlerini sürdüren Maysan Mando’da görev yaptığı dönemde önemli başarılara imza atan Şengül, "EN GÜÇLÜ 50 KADIN CEO" araştırmasında da 3 yıl üst üste yer almıştı.

Tülay Hacıoğlu Şengül ayrıca Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyesi olarak, sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak görev yaptı.

Otomotiv sektöründe 20 yılı aşan bir deneyime sahip olan Tülay Hacıoğlu Şengül, lojistik, üretim, satın alma, kalite, tedarikçi geliştirme, satış ve iş geliştirme, proses mühendisliği, bakım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi gibi alanlarda çalışmalar yürüttü. Eğitim hayatının ardından Karsan Otomotiv bünyesinde çalışma hayatına başlayan Şengül, yaklaşık 12 yıl çalıştığı Karsan’da, Üretim ve Lojistik bölümlerinde çeşitli kademlerde görev aldı. Daha sonra görev aldığı Rollmech Automotive bünyesinde de yaklaşık 9 yıl görev yaptı.

ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Şengül, Uludağ Üniversitesi'nde de İşletme Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Şengül, evli ve 2 erkek çocuk annesi.