OYAK’tan Hektaş hissesi satışı

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Hektaş’ın ödenmiş sermayesinin yaklaşık yüzde 3,45’ine tekabül eden 87,3 milyon adet hissesini plasman yoluyla sattığını duyurdu.

Türkiye dışında yerleşik bir uluslararası kurumsal yatırımcıya plasman yoluyla gerçekleştirilen satışta beher hisse adedi 23,37 TL olarak fiyatlandırıldı ve 2.041,3 milyon TL brüt hasılat elde edildi.

Konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Hektaş, hisselerin satışından herhangi bir gelir elde etmeyecektir. İşlemin borsa dışı bir işlem olarak 23 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. HSBC Bank plc (“HSBC”) İşlem ile ilgili olarak OYAK’ın tek plasman temsilcisi olarak görev almıştır.

OYAK halihazırda Hektaş’ın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %58,82’sine doğrudan ve yaklaşık %0,62’sine dolaylı olarak (OYAK Grup şirketlerinin sahip olduğu paylar da dahil olmak üzere) sahiptir ve İşlem’in başarıyla tamamlanmasının ardından Hektaş’taki beklenen doğrudan hissedarlık oranı yaklaşık %55,37 olacaktır. İşlemin tamamlanmasını takiben OYAK, Hektaş’ın çoğunluk pay sahibi olmaya devam edecektir. OYAK’ın Hektaş’a olan bağlılığı ve desteği devam etmektedir.

İşlemin işbu duyuruya uygun olarak başarıyla tamamlanmasına bağlı olarak OYAK, HSBC ile, mutat istinalara tabi olmak üzere, OYAK’ın elinde kalan Hektaş paylarına yönelik 60 günlük bir satmama taahhüdü ile bağlı olacaktır.

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) adına Prudential Regulation Authority tarafından yetkilendirilen ve Birleşik Krallık'ta Financial Conduct Authority ve Prudential Regulation Authority tarafından regüle edilen HSBC Bank plc ("HSBC"), bu açıklamada yer alan hususlarda OYAK haricinde başka hiçbir kişinin tek plasman temsilcisi olarak görev almamaktadır ve OYAK dışında hiçbir kimseye karşı HSBC müşterilerine sağlanan korumaları sağlamak veya burada belirtilen konularla ilgili tavsiyelerde bulunmakla sorumlu olmayacaktır. Ne HSBC ne de HSBC grubunun iştirak veya teşebbüslerinden herhangi biri, bu açıklama veya bu açıklamada atıfta bulunulan herhangi bir konu ile bağlantılı olarak HSBC’nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı herhangi bir görev, yükümlülük veya sorumluluk ile (doğrudan veya dolaylı, sözleşme, haksız fiil, mevzuat veya başka bir şekilde) yükümlü değildir veya bunları kabul etmemiştir."