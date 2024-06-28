Ozon Global, Türk üretici ve satıcılara teslimat maliyetini yüzde 59’a kadar düşürdü

E-ticaret platformu Ozon, hafif ürünlerin Rusya'ya teslimatı için yeni lojistik tarifelerini uygulamaya koydu. Uygun fiyatlı ürün lojistiğindeki maliyetlerini %59’a kadar azaltma imkanı sunan uygulama sayesinde rekabet fırsatı artacak Türk üretici ve satıcıların giyim, aksesuar, ev eşyaları, çocuk giyim ve güzellik ürünleri gibi popüler kategorilerdeki ciroları artacak.

Uygulama; ağırlığı 500 grama, perakende fiyatı ise 6.000 rubleye (65 ABD dolarına eş değer) kadar olan tişört, cep telefonu aksesuarları, kozmetik ürünleri, kırtasiye malzemeleri veya mücevher gibi ürünleri kapsıyor.

"Cirolarını artırmaya destek olacağız"

Hazal Maraş

Bu hamleyle Türkiye'deki stratejik hedeflerinin Türk girişimcilerin satış hacimlerini artırmak olduğunu belirten Ozon Türkiye CEO’su Hazal Maraş, şunları söyledi: “Türkiye'den ithal edilen giyim, aksesuar, ev eşyaları ve kozmetik ürünleri, müşterilerimiz arasında çok popüler olan kategorilerdir. Aynı zamanda geniş bir fiyat yelpazesinde pek çok uygun fiyatlı ürün bulunan bu kategorilerde satış gerçekleştiren Türk girişimcilere yardımcı olmak amacıyla, Ozon'daki tüketicilerin dikkatini çekecek, başarılı bir şekilde rekabet etmelerine ve cirolarını artırmalarına olanak tanıyacak uygun lojistik tarifeleri geliştirdik.” 2024 yılının ilk çeyreği sonunda, Ozon Global'de Türkiye'den aktif satıcı sayısının bir önceki yıla göre 2,5 kat artarak 1.700'ü aştığını belirten Maraş, aynı dönemde cirolarının neredeyse 4 kat, sipariş sayısının ise 3 kat arttığını ifade etti. Maraş, “Türkiye'den 800 binin üzerinde ürün pazar yerimizde alıcıların beğenisine sunuluyor.” diye ekledi.

49 milyon aktif kullanıcı var

Ozon Global'in, ürünlerin Türkiye’den teslimatına yönelik lojistik bir çözüm olan Ozon Global Partner Teslimat hizmetiyle Türkiye'deki varlığını güçlendirdiğini açıklayan Maraş, “Bu sayede Rusya'ya teslimat süreleri 3-8 güne düştü. Şirket olarak, yurt dışından Rusya'ya mal teslimatı konusunda satıcılara destek vermekle kalmıyoruz, aynı zamanda kendi altyapımızla ülke içinde 49 milyona kadar aktif alıcıya teslimat sağlıyoruz. Rusya genelinde yönettiğimiz depoların toplam alanı 2,6 milyon metrekareyi aşıyor. Yürüme mesafesindeki Ozon dağıtım noktaları, Rusya'nın 134 milyon sakinine hizmet veriyor. 2023 yılı sonunda platformumuzun cirosu (GMV) 20 milyar doları aştı ve bunun %85'inden fazlası satıcı satışlarından geldi. Aktif alıcı sayımız 49 milyon olup, her bir alıcı yılda ortalama 22 sipariş vermektedir.” dedi.

Yeni tarifeler açıklandı

Daha önce tişört, aksesuar, mücevher, akıllı telefon kılıfı gibi pek çok ucuz ürünün teslimat fiyatları fiyatının birkaç katı olabiliyordu ve bu da Türk girişimcilerin sunduğu fiyat tekliflerini rekabetçilikten uzak bir hale getiriyordu. Ozon Türk üretici ve satıcıları desteklemek amacıyla lojistik ortakları PTS&GBS Broker aracılığıyla avantajlı fiyatlar sunmaya başladı.

Yeni lojistik çözüm sayesinde ağırlığı 500 grama kadar olan ürünlerin teslimat maliyetini iki katından fazla düşürmeyi mümkün kılıyor:

Ağırlık Eski tarifeler Yeni tarifeler* Fark 100g $ 3,45 $ 1,40 -59% 200g $ 3,90 $ 1,90 -51% 300g $ 4,35 $ 2,40 -45% 400g $ 4,80 $ 2,90 -40% 500g $ 5,25 $ 3,40 -35% *500g ve 6000 rubleye kadar olan gönderler için

Yanı sıra, ekstra küçük ürün (EKÜ) üretici ve satıcıları, takım halinde sattıkları ürünler için özel bir avantaja da sahip olurken, indirim tutarını alıcıdan indirim olarak kullanabilir. Yani, üç üründen oluşan 100 gramlık bir kit için toplam lojistik maliyeti, özel takım indirimi olmadan 4,2 $ (1,4$ x 3) yerine, özel takım indirimiyle 2,4 $ (0,8 $ x 3) olacak. Alıcıya sağlanacak indirim tutarı, lojistik üzerinden sunulan maliyet avantajından daha az olacağı için, yeni uygulama ile satıcıların marj kaybı olmaksızın satışlarını artırmaları mümkün hale gelecek.