Pak Un, yeni fabrikayla üretimini yüzde 75 artıracak

Mehmet Hanifi GÜLEL / İSTANBUL

Çorlu’da bulunan fabrikalarında ek ünite olarak bu yıl içinde 3’üncü fabrika için temel attıklarını kaydeden Pak Un CEO’su Ertan Özgen, yeni fabrika yatırımlarının yaklaşık 9 aylık süreç içinde tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı. Özgen, yeni fabrika ile günlük 1000 ton kırma kapasitelerine ek 700 ton daha ekleyerek üretimlerinin yüzde 75 oranına artış ile toplamda günlük 1200 ton un üretim kapasitesine ulaşacaklarını aktardı.

25 ayrı un çeşidi üretiyor

Firmalarının 1996 yılında Samsun’da kurulduğunu ve aradan geçen 22 yıllık zaman içinde istikrarlı büyümesini sürdürerek yüksek teknolojiyle dünya standartlarında üretimi yaptıkları bilgisini veren Özgen, yurtiçi ve dünya pazarlarında önemli bir oyuncu haline geldiklerini belirtti. 2017 yılında ikinci üretim tesisi olarak Başak Gıda firmasını bünyelerine katarak Tekirdağ’da faaliyetlerinin hız kazandığını belirten Özgen, “Pak Un Grup olarak başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere uluslararası pazarlardan kaliteli buğdaylar ithal edilerek, hem yurtiçine hem de dünya pazarına kalite buğday unu sunuyoruz. İhracat ürün gruplarında yaklaşık 15, yurt içi ürün gruplarında ise 10 ayrı kalitede olmak üzere, toplam 25 ayrı un çeşidi ile endüstriyel ve perakende pazarlara yönelik geniş yelpazede buğday unu tedarik ediyoruz” dedi.

Çorlu ve Bafra’da buluna fabrikalarında 2021 yılında 111 bin ton un üretimi, 2022 yılında ise 135 bin 300 ton un üretim yaptıklarını duyuran Özgen, 2021 yılı itibariyle son üç yılda üretim miktarında yüzde 50 artış sağladıklarını aktardı. Özgen, firmalarının bünyesinde toplamda 113 kişiyi istihdam ettiklerini bildirdi.

Bu yıl 2 milyar lira ciro hedefliyor

Geçen yıl ihracatlarının toplam satışlarından yüzde 45 yer aldığı bilgisini veren Özgen, bu yıl ise ihracatlarının toplam satışlara ve ciroya oranın yüzde 75’e çıktığını söyledi. İhracatlarında öne çıkan pazarların ise Venezuela, Cibuti, Filistin, Sri Lanka, Angola, Benin ve Lübnan’ın yer aldığını aktaran Özgen, “Üretimimizin yüzde 40’ı iç pazara, yüzde 60’ını ise ihracata sunuyoruz. 40’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Başlıca ihracat yaptığımız ülkeler; Venezuela, Dominik Cumhuriyeti, Cibuti, Etiyopya, Somali, Kenya, Tanzanya, Madagaskar, Güney Sudan, Sudan, Kongo, Angola, Benin, Togo, Gana, Gineau, Fildişi Sahilleri, Senegal, Kamerun, Çad, Sierra Leone, Orta Afrika Cumhuriyeti, İsrail, Filistin, Lübnan, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Yemen, Umman, Myanmmar (Burma), Tayland, Filipinler, Sri Lanka, Singapur, Komor Adaları, Maritius ve Maldiviler yer alıyor. Güncel olarak, Venezuela ülkesine ihracatımız kapsamında 18 bin tonluk gemi yüklememiz devam ediyor. Gemi yüklemelerinin yanı sıra, Afrika ülkelerine aylık 300-350 konteyner yüklemesi yapıyoruz. Firma olarak yıl sonuna kadar 2 milyar TL ciro hedefliyoruz” diye konuştu.