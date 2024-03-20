Pakun/Niyazi Durgun: Un üretimini artırırsak ihracata büyük katkımız olur

Dünyanın en çok tüketilen gıda ürünü olan unun hayatımızdaki önemi oldukça büyük. İnsanlık için en önemli gıda ürünlerinden biri olan una hakettiği değeri verebilmek adına her yıl 20 Mart tarihi Dünya Un Günü olarak kutlanıyor.

Türkiye’nin önde gelen un üretici ve ihracatçılarından Pakun Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Durgun, Dünya Un Günü özelinde yaptığı açıklamada unun stratejik önemine değindi.

Beyaz altın olarak da bilinen unun binlerce yıldır toplumların sağlığının yanı sıra siyasi, ekonomik ve kültürel gelişimlerine de katkı yaptığını hatırlatan Durgun, ‘’Dünya nüfusunun beslenmesinde kritik rol oynayan un sanayinin önemi, şüphesiz ki pandemiyle birlikte daha da iyi anlaşıldı. Pandemi sonrası yeni dünya düzeninde un, bir ihtiyaç olmaktan öte stratejik bir meta halinde geldi. Yeterli gıdaya sahip olmanın ekonomik ve siyasi bağımsızlığın teminatı olduğu anlaşıldı. Hızla artan küresel nüfus, yaşanan savaşlar ve iklimsel zorluklar göz önüne alındığında, unun öneminin daha da artacağı ortada. Gelecekte petrol yerine su ve unu daha çok konuşuyor olacağız” dedi.

Buğday üretimini artırırsak katma değerli ihracatımız artar

Dünya gündemini meşgul eden sürdürülebilirlik ve iklim krizi ile mücadele konularında dünya un sanayiine önemli görevler düştüğünü belirten Durgun şunları kaydetti:

‘’İnsanlık olarak iklim krizi, gıda güvenliği ve ekonomik buhranlarla dolu kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu yeni dünya düzeninde insanların temiz ve güvenilir gıdaya zahmetsizce ulaşımı kritik önem taşıyor. En önemli sorunun iç içe olduğumuz iklim krizi olduğunu düşünüyoruz. Ülkemiz kişi başı un tüketiminde dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Çiftçimizin ürettiği buğday ülkemize yetebilir durumda. Ancak değişen iklim koşulları ne yazık ki bu durumu tersine çevirebilir. Gelecek planlarımıza kuraklığı muhakkak dahil etmemiz gerekiyor. Hem üretimi hem de verimliliği artırmak için sürdürülebilir tarım, kuraklığa dayanıklı üretim metotları gibi yenilikçi uygulamaları ön planda tutmalıyız. Çiftçilerimizi bu yönde bilinçlendirmeli ve desteklemeliyiz. Buğday üretimimizi artırmamız katma değerli ihracat için de büyük önem taşıyor. Kaliteyle birlikte artan üretimin un sanayisine, unlu mamuller sektörüne ve ihracatına artı değer sağlayacağına inanıyoruz’’.

Un ihracatında global liderliği sürdürüyoruz

Sektörde 51 yıllık deneyime sahip un üreticisi ve ihracatçısı Pakun şirketinin kurucusu Durgun, geçtiğimiz yıl dünya ticaretinde yaşanan yüzde 5'lik daralmanın yanı sıra yaşanan savaşlar ve koridor krizlerinin un sektöründe maliyetleri yukarı çektiğini kaydetti. Durgun, ‘’Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) tarafından 2023-24 küresel un ticaretine ilişkin tahminler Türkiye'nin küresel liderliğini gözler önüne seriyor. Konsey, ihracatımızdaki artış nedeniyle rakamları yukarı yönlü revize ederek 2024’te buğday sevkiyatlarının 14.7 milyon tona ulaşacağını açıkladı. Tüm bu küresel dalgalanmalara rağmen, dünyanın en büyük un ihracatçısı olan Türkiye'nin global liderliği sürdürmesi çok önemli’’ dedi.

Un sektöründe dünyanın en değerli markası olmayı hedefliyoruz

Türkiye olarak; toplam 30 milyon tonluk üretim kapasitesiyle dünyada ilk sıralarda yer almamıza karşın, kapasitemizin sadece yüzde 50’sini kullandığımızı belirten Durgun, ‘’Türkiye mevcut kapasitesiyle üretim ve satışını kısa sürede 2 katına çıkarabilecek potansiyele sahip bir ülkedir. 51 yıldır un sanayisine hizmet veren köklü bir marka olarak hedefimiz Türk ununu dünyada en değerli marka haline getirerek ülkemize en iyi şekilde hizmet etmektir. Türk un sanayiine de bu konuda önemli görevler düşmektedir’’ diye konuştu.

Dünya Un Günü hakkında

Gündönümünün tam ortasında yer alan kuzey yarımkürede ilkbaharın başlangıcını ve ekim zamanını, güney yarımkürede ise sonbaharı ve hasadı işaret etmesi nedeniyle belirlenen 20 Mart tarihi Dünya Un Günü olarak kutlanmaktadır.