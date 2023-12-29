Papara, espor kulübü SuperMassive'i satın aldı

Türkiye’de kurumsal düzeyde yapılmış ilk espor satın alması olurken, Papara CEO'su Emre Kenci, “Espor bir endüstri. Gençlere umut veren, bir kariyer imkânı sağlayan bir spor dalı. Biz bu alanın çok büyüyeceğine inanıyoruz ve büyümesi için gerek tesis gerek altyapı anlamında pek çok yatırım planlıyoruz. Espor alanında kurumsal yatırımların dünyada birçok örneği var ama bunu Türkiye'de ilk kez, Türkiye'nin espordaki 'rüya takımı' olma vizyonuyla kurulmuş SuperMassive satın almasıyla Papara yaptı. Bu yatırımları artırarak sürdüreceğiz ve çok iyi dönüşler alacağımızdan da eminim” dedi.

"Papara SuperMassive’i dünya markası yapacağız”

Bora Koçyiğit, Papara SuperMassive’in CEO’su olarak görevlendirildi. Türkiye Espor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Bora Koçyiğit, Türkiye’nin köklü spor kulüplerinin espor sektörüyle tanıştırılmasında ve bu kulüplerin espor takımlarının kurulmasında öncü rol üstlenmişti.

Papara’nın uzun zamandır espor ekosistemine desteğiyle öne çıkan bir marka olduğunu kaydeden Papara SuperMassive CEO’su Bora Koçyiğit, “Bu satın almayla birlikte, bundan böyle SuperMassive'in olduğu her yerde Papara da olacak. ‘Oyun varsa, Papara’ söylemiyle oyuncunun ve esporcunun yanında olan Papara, en önem verdiği hedef kitle olan Z kuşağıyla, onların en çok zaman geçirdikleri noktalarda daha fazla temas edebilme şansı yakalayacak. Aynı zamanda Türkiye'de ve uluslararası ölçekte çok güçlü bir büyüme potansiyeli olan espor sektöründe yapılan bu büyük kurumsal yatırım, bu alana yatırım yapmak isteyen diğer markalar için bir öncü niteliği taşıyacak. Yeni haliyle Ocak 2024 itibarıyla açılacak olan ve Avrupa'nın en büyük espor merkezi unvanını taşıyan Gamer Hub'da yapılacak etkinliklerle, espor kültürü geliştirilecek ve Türkiye çapında yayılması sağlanacak” ifadelerini kullandı.