Papara, Göztepe SK Kadın Voleybol Takımı'nın isim ve forma göğüs sponsoru oldu

Yirmi milyonu aşkın kullanıcısı için finansal işlemleri hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli hale getiren Papara, İzmir’in ve Türkiye’nin köklü camialarından Göztepe Spor Kulübü’nün Kadın Voleybol Takımı ile 2024-2025 sezonuyla başlayan ve 3 sezonu kapsayan isim ve forma göğüs sponsorluk anlaşması imzaladı. Göztepe Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu itibarıyla KFC Voleybol Kadınlar 1. liginde “Papara Göztepe SK” adıyla sahaya çıkacak.

2018 yılından bu yana artırarak devam ettiği spor yatırımlarına voleybol branşını da ekleyerek voleyboldaki ilk sponsorluğunu Göztepe Spor Kulübü ile gerçekleştiren Papara, altyapıdan sporcuların yetişmesine katkıda bulunarak, sporda kadın takımlarının başarısının ve genç kızlar için rol model olan kadın sporcuların sayısının artmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Papara ile Göztepe Spor Kulübü arasındaki iş birliği, 1 Ekim Salı günü İzmir’de düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe Spor Kulübü Voleybol Şube Başkanı Hande Çilingir, Göztepe Kadın Voleybol Şube Baş Danışmanı Nalan Ural ve Göztepe Spor Kulübü Voleybol Şube Baş Antrenörü Ataman Güneyligil’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda Papara Göztepe SK Voleybol Takımının oyuncuları ve teknik ekibi tam kadro yer aldı.

“Papara ile Göztepe isminin birleşmesini ve isim sponsorluğunu çok kıymetli buluyoruz”

Ben bir İzmir sevdalısıyım diyerek konuşmasına başlayan Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, “Bir şehrin olmazsa olmazı spordur. Daha rekabetçi bir İzmir yaratmak için sportif alanda belli branşlardaki başarımızı olimpik branşlara da yayacağız. Göztepe Spor Kulübü tarihimizde ilk isim sponsorumuzun Papara olması bizim için büyük bir onur. Papara ile Göztepe isminin birleşmesini ve isim sponsorluğunu çok kıymetli buluyoruz. İzmir'i ve Kadın voleybolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.

“Göztepe Spor Kulübü’nün kadın voleybolunda 100 bin öğrenciye ulaşma ve kız çocuklarına rol modeller yaratma hedefini gönülden destekliyoruz”

Papara’nın Türkiye’de spora en çok destek olan markalardan biri olduğunu belirten Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı ise “Başarı hırsla değil, iyi olmak suretiyle gelir. Yaptığınız işte iyi olursanız başarı bunun ödülü olarak size hediye edilir. Göztepe Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın başarısını sadece sportif performans olarak değil aynı zamanda kadın sporunda yeni rol modeller yaratarak kız çocuklarına ilham vermesi olarak görüyoruz. Bugün burada, Göztepe Spor Kulübü’nün voleybol branşında 100 bin öğrenciye ulaşma hedefine destekleyerek önemli bir iş birliğine imza atıyoruz” dedi.

Karslı, “Papara olarak, yalnızca Göztepe’ye değil İzmir’e yatırım yapıyoruz. İzmir’de genç voleybolcular, milli seviyede başarılı sporcular yetiştirerek genç kızlara rol modeller yaratmak istiyoruz. Kadın sporcuların ve spora katılımı teşvik edilen kız çocuklarının özgüven, cesaret ve başarı dolu bir hayat yaşamasını hayal ediyoruz” diyerek Başkan Mehmet Sepil’e bugüne kadar Göztepe’ye ve İzmir’e sunduğu katkılar için teşekkürlerini iletti.

“Papara bu hikayeye çok yakıştı”

Göztepe Spor Kulübü Voleybol Şube Başkanı Hande Çilingir, “Papara bu hikayeye çok yakıştı. Göztepe Spor Kulübü’nün 100. yılına yaklaşırken amacımız en az 100 bin öğrenciyi salonumuza getirerek, okullara giderek voleybolla tanıştırmak. Bu hayalimize inanan ve bu hayali gerçekleştirmemize destek olan Papara’ya teşekkür ediyorum.” Göztepe taraftarının Avrupa’nın en tutkulu ve heyecanlı taraftarı olduğunu belirten Çilingir, “Hayallerinden ve sevdasından vazgeçmeyen Göztepe taraftarlarını bu sene armamızın olduğu her yere bekliyorum” dedi.

“Göztepe Kadın Voleybol Takımını Sultanlar Ligine çıkarmayı hedefliyoruz”

Basın toplantısında konuşan Göztepe Spor Kulübü Voleybol Şube Baş Antrenörü Ataman Güneyligil, Göztepe Kadın Voleybol Takımını Sultanlar Ligine çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Göztepe Kadın Voleybol Şube Baş Danışmanı Nalan Ural ise, son 45 yılda voleybolun bir neferi olarak bu branşın ileri gitmesi için hem sporcu hem yönetici olarak emek verdiğini dile getirerek, İzmir gibi bir şehirde kadın voleybolunun gelişime sağladığı katkı ve yol arkadaşlığı için Papara’ya teşekkür etti.

Papara Hakkında

2015 yılında finansal hizmetleri herkes için hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli hâle getirmek amacıyla kurulan Papara, KPMG tarafından Global FinTech 100'de listelenen Türkiye’nin lider finansal teknoloji şirketidir. Türkiye’den seçilen 68’inci Endeavor girişimi olma başarısını gösteren Papara; CNBC ve Statista tarafından hazırlanan “Dünyanın En İyi FinTech Şirketleri” listesinde 2023 ve 2024 yıllarında üst üste iki kez yer almış ve Türkiye’den listeye giren tek şirket olmuştur. Dünyanın önde gelen FinTech topluluklarından Finovate tarafından düzenlenen 2022 Finovate Awards’ta “En İyi Mobil Ödeme Çözümü” seçilen Papara, 2024 yılında Brand Finance Türkiye tarafından “Türkiye'nin En Değerli Markaları-125” listesinde gösterilmiştir. Kullanıcı deneyimini her şeyin üzerinde tutarak finansın her alanında hizmet veren bir ‘Super App’ yolunda ilerleyen Papara, AppStore ve Google Play’de 4,8 kullanıcı değerlendirmesiyle öne çıkmaktadır. Papara’nın 20 milyonu aşkın bireysel kullanıcısı, aralarında Uber, TikTok gibi şirketlerin de bulunduğu 4.500’ü aşkın ticari kullanıcısı bulunmaktadır. 1.000’den fazla çalışanı olan Papara, ürün ve hizmetlerini daha geniş coğrafyalara yayarak bölgenin lider ve rekabetçi finansal teknoloji şirketi olmayı hedeflemektedir.