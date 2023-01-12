Bir merkeziyetsiz borsa olarak kurulan Parex, yeni blokzinciri teknolojisi Parex Chain’i duyurdu. Merkezi kuruluşların hakimiyetinin dünyayı daha adil ve özerk bir geleceğe hazırlama noktasında kısıtladığını ve bireyleri kuruluşlara aşırı bağımlı hale getirdiğini belirten Parex Project Türkiye ve MENA İş Geliştirme Büyüme Direktörü B. Ümit Avşar, “'Self-custody' olarak adlandırılan yöntem, dolaşımdaki değerin kullanıcının kendi kontrolünde ve daima işleme hazır halde olduğunu gösteriyor. Bu sayede kuruluşlara bağımlılık ve likidite krizi olasılığı ortadan kalkıyor. Parex Chain sayesinde, merkeziyetsiz borsalara yönelen siber saldırı zaafiyeti eleştirilerine de güçlü ve teknoloji destekli bir yanıt vermiş oluyoruz. Zira swap ve spot borsası üzerindeki tüm işlemler, ekosisteme kaydediliyor. Bu da güvenli bir yapıyı beraberinde getirirken, kullanıcı deneyimini de üst seviyeye taşıyor.” dedi.

Teknoloji ve finansman desteği sağlanacak

Parex Chain’in her şeyden önce topluluk odaklı bir blokzinciri teknolojisi olduğunu söyleyen Avşar, şunları kaydetti: “Elde edilen tüm gelirlerin tekrar toplulukla paylaşılacağı bir yapıya sahip olan Parex Chain, bu yönüyle bir merkeziyetsiz özerk organizasyon (DAO) özelliği taşıyor. Bu ekosistem döngüsünde, Parex Chain üzerinde geliştirilecek olan merkeziyetsiz finans (DeFi) ve Web3 projelerine hem teknoloji hem de finansman desteği sağlanacak. Öte yandan Parex ekosistemi, altyapısı gereği küresel kaynakları olabildiğince kısıtlı ve verimli kullanacak şekilde tasarlandı. Madencilik sürecinde geleneksel yöntemleri modernleştirdiğimiz ve kolay kullanımlı hale getirdiğimiz sistem, onaylayıcı algoritmaları şimdiye dek bilinen en makul ve çevre dostu yöntemi kullanarak, SSD üzerinden çalıştırıyor. İlerleyen dönemde bununla sınırlı kalmayacak, blokzincirinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak geliştirmelerle Parex Chain’i güncel tutmayı sürdüreceğiz.”

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