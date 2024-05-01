Pasifik Eurasia, net dönem kârını yüzde 125 artırdı

Pasifik Eurasia, 2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulanarak düzenlenmiş bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuru ile açıkladı.

Buna göre, Pasifik Eurasia’nın net dönem karı 2022 yılına göre yüzde 125 artış göstererek 235 milyon TL, cirosu ise 710 milyon TL olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde öz kaynakları yüzde 578 artışla 1,1 milyar TL’ye yükselen Pasifik Eurasia’nın 2023 yıl sonu itibariyle toplam aktif büyüklüğü ise yüzde 97 artışla 1,6 milyar TL oldu.

“İlave yatırımlar için görüşmelerimiz sürüyor”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pasifik Holding CEO’su F. Nusret Dur, dünya genelinde lojistik sektöründe demiryolu taşımacılığına büyük bir talep olduğunu söyledi.

Türkiye’de demiryolu yük taşımacılığının uluslararası taşımalardaki payının yüzde 1 seviyesinde olduğunu belirten Dur, “Türkiye'de bu oranı en kısa zamanda yüzde 5'e çıkarmak için yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Demiryolu taşımacılığı son dönemde lojistikte en çok konuşulan taşıma modu oldu. Bunun en önemli nedeni ‘Yeşil Lojistik’ kavramı. Karbon ayak izinin azaltılması amacıyla elektrikli hatlar üzerinden yapılan demiryolu taşımaları yeşil lojistik kavramının temelini sağlamlaştırıyor. Biz de şirket olarak bu amaca uygun hareket ediyoruz. Avrupa’nın önde gelen farklı demiryolu şirketleriyle iş birliği yaptık. Hacmi artıracak terminal yatırımları dahil ilave anlaşmalar için şu anda görüşmelerimiz sürüyor.” diye konuştu.

Türkiye’de önümüzdeki dönemde demiryolu altyapı yatırımlarına ciddi bir pay ayrılacağına dikkat çeken Dur, kendilerinin de demiryolu tren işletmecisi (DTİ) olarak kendi lokomotif ve vagonlarıyla taşıma yapacaklarını ve bu sayede maliyetlerini azaltacaklarını ve iş hacmini artıracaklarını vurguladı.

“2024 yılında da büyümeye devam edeceğiz”

Pasifik Eurasia olarak ülkenin dış ticaretine katkıda bulunmak amacıyla yoğun çaba gösterdiklerini belirten Dur, Asya’dan Avrupa’ya Demir İpek Yolu hayalinin gerçekleşmesi için 2019 yılından bu yana ülkeler arası önemli anlaşmalara ve taşımalara imza attıklarını hatırlattı. 2022 yılında hava yolu ve deniz yolu taşımacılığına da girerek tüm taşıma modları ile lojistiğe yön verdiklerini anlatan Dur, kombine, intermodal ve multimodal taşımacılıkta sektör lideri olma hedefiyle, lojistik sektörüne de değer katmak için çalıştıklarını söyledi.

Basra Körfezi'ni Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak bin 200 kilometrelik 'Kalkınma Yolu Projesi'nin de Türkiye’nin lojistik üs olması anlamında önemine işaret eden Dur, "Bu yeni güzergâh bölgedeki yüklerin Avrupa ve Orta Asya'ya erişiminde kolaylık sağlayacak. Söz konusu projeyi yakından takip ediyoruz. Avrupa’da yaptığımız yeni anlaşmalar, başlayan proje taşımaları, doğu coğrafyamızda mevcut iş birliklerimizle birlikte, kilit noktalarda yapılacak terminal yatırımları, yeni kiralamalar sayesinde 2024 yılında da büyümeye devam edeceğiz. Kamunun demiryolu yatırımlarının hız kazanacağı, ekonomik konjonktürde yılın ikinci yarısı kendisini gösterecek olumlu seyir, yeşil lojistiğe ilginin artmış olması, karbon ayak izinin maliyetlere olan etkisi nedeniyle demiryoluna yönelim gibi tüm faktörler ne kadar doğru bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Tüm bu sektörel gelişmeler, şirket olarak yaptığımız anlaşmalar, iş birlikleri, DTİ ve terminal yatırımları ayrıca BTK hattındaki modernizasyon çalışmalarının da tamamlanmak üzere olması sayesinde hem ciro hem de karlılık anlamında önümüzdeki dönemlerde hedeflerimize ulaşacağımıza inancımız tamdır.” şeklinde konuştu.