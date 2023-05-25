Payten, e-ticaret şirketlerine tasarruf sağlayan ürün geliştirdi

Payten Türkiye, faaliyetlerinde çeyrek yüzyıla yaklaştı. Payten, yurt içinde ve yurt dışında sanal POS altyapısı sunduğu 27 banka ve 50 binin üzerinde üye işyeri ile yıllık 1,2 milyar işlem adedi ile Türkiye’nin en büyük online ödeme altyapı yöneticileri arasında yer alıyor.

Payten Türkiye Ülke Lideri ve Paratika CEO’su Burak Kutlu, “Son 1,5 yılda yurt içi ve yurt dışından toplam 7 ödül ile başarımızı tescillerken, yüzde 99,9 başarılı işlem oranı ve büyüme rakamlarımız ile de performansımızı kanıtlıyoruz. Payten’in globaldeki satış gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 39 artışla 160,6 milyon euroya yükseldi. 243 kişilik uzman ekibimiz ve Ar-Ge gücümüzle ödemeler sektörünü geliştirmeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Faaliyetleri hakkında bilgi veren Kutlu, ürün portföylerinde bankalara sanal POS altyapısı sağlayan Nestpay, sektördeki en kapsamlı ödeme geçidi Payten Payment Gateway, lisanslı ödeme kuruluşlarına özel anahtar teslim fintek çözümü sunan Fintech Suite, TCMB faaliyet onaylı ödeme kuruluşları Paratika, inovatif mobil çözümler sunan Mobven ve Anroid POS, kapalı devre cüzdan ve mobil ödeme çözümleri sunan Smarttek’in bulunduğunu aktardı.

“Payten Payment Gateway’in yeni sürümünü lanse ettik”

Yakın zamanda yeni sürümünü lanse ettikleri Payten Payment Gateway’e ilişkin bilgi veren Kutlu, şunları kaydetti: “B2C veya B2B iş modelinde online ya da call center üzerinden ödeme alan her ölçekten ve her sektörden firmanın ödemeler ile ilgili tüm ihtiyaçlarını tek ürün ve tek entegrasyon ile çözüyor, ödemeleri yönetmenin en kolay yolunu sunuyor. Payten Payment Gateway hazır bağlantıları sayesinde firmalara tek arayüz üzerinden Türkiye’deki ve yurt dışındaki sanal POS'lar, bankalar, ödeme kuruluşları, mobil cüzdanlar, havale/kredi yöntemleri ve alternatif ödeme sistemleri ile özgürce çalışma imkânı tanıyarak tüm online ödemelerin arka planda efektif bir şekilde orkestrasyonunu sağlıyor. Payten Smart Switch özelliği süreçleri kesintilerden korurken satış dönüşüm oranlarını yükseltiyor, PCI DSS Level 1 sertifikalı en üst seviye güvenli ortamında kart saklama hizmeti müşterilere tek tıkla ödeme ile hızlı check-out imkanı sağlıyor. Payten bu çözümü ile operasyonel maliyetlerde tasarruf sağlıyor. Kolay Mutabakat, e-Cüzdan, Bayi Portalı gibi daha bir çok entegre çözümünü ürünün modüler yapısı sayesinde firmalar ihtiyaçları doğrultusunda aktive edebiliyor, ‘Kullandığın Kadar Öde’ sistemiyle de finansal rahatlık elde ediyor.”

“Ödüllerimiz başarımızın göstergesidir”

Yurt içinde ve dışında 27 banka, 50 binin üzerinde üye işyerine hizmet veren Payten Türkiye’nin yıllık işlem hacmi 1,2 milyar işlem adedi buluyor. Şirketin geçen yılın başından itibaren toplam 7 ödül aldığını kaydeden Kutlu, “Ödüllerimiz başarımızın göstergesidir. Yüzde 99,9 başarılı işlem oranı ve büyüme rakamlarımız ile de performansımızı kanıtlıyoruz.” dedi.