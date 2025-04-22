Pazarama’dan 23 Nisan'a özel kampanya

23 Nisan kapsamında Pazarama’nın ana sayfası ve platformun tüm ön yüz tasarımları, çocuk çizimlerinden ilham alan özel görsellerle güncellendi. Çocukların renkli dünyasından yansıyan eğlenceli ve neşeli tasarımlar, 23 Nisan ruhunu tüm platforma taşıyor ve kullanıcıları gün boyunca çocukların hayal gücüyle buluşturuyor.

Bu özel günün coşkusunu sosyal medya platformlarına da taşıyan Pazarama, Instagram üzerinden çocuklar için keyifli bir resim yarışması düzenledi. Çocuklardan, 23 Nisan Bayramı’nı hissettiren bir resim çizip DM yoluyla paylaşmaları istendi. Yarışma sonunda ilk üçe giren çocuklar, Pazarama’dan farklı tutarlarda hediye çekleri kazanacak. Ayrıca yarışmada birinci olan minik sanatçının çizimi, 23 Nisan günü Pazarama ana sayfasında banner olarak sergilenecek.

Pazarama, çocuklara ve ailelerine özel kampanyalarla da bu anlamlı günü daha keyifli hale getiriyor. 23 Nisan’a özel olarak çocuk bisikletinden kitaba, kırtasiye ve boyalardan çocuk spor ayakkabılarına kadar birçok kategoride avantajlı fırsatlar sunuluyor. Kampanyalar kapsamında Bkmkitap mağazasında sepette %10 indirim, oyuncak ve LEGO ürünlerinde 250 TL ve üzeri alışverişlerde sepette %7 indirim (maksimum 300 TL), kitap kategorisinde 150 TL ve üzeri alışverişlerde sepette %7 indirim (maksimum 100 TL) ve Mamma Türkiye mağazasında çocuk bisikleti ve scooterlarda sepette %43 indirim fırsatları kullanıcıları bekliyor. Ek olarak Pazarama’da anlaşmalı bankalar üzerinden avantajlı kampanyalar da sunuluyor. Maximum Kart ile Pazarama'dan 16-30 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan farklı alışverişlerle toplam 3.000 TL harcamaya, 300 TL PazaramaPuan kazanma fırsatı sunuluyor. VakıfBank Worldcard ile 16-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Pazarama’dan tek seferde yapılacak 1.500 TL ve üzeri alışverişe, harcamanın ertesi gününde 150 TL ekstre indirimi sağlanıyor.

İş ortakları ve tüketicilerine her yönüyle şeffaf bir pazaryeri partneri olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Pazarama, online alışverişin yanı sıra; uçak bileti satışı, otel rezervasyonu, araç kiralama, şehir ulaşım kartlarına bakiye yükleme, araçta mobil ödeme gibi farklı alanlarda da kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Pazarama’nın avantajlı ve fırsatlarla dolu dünyasına, Pazarama mobil uygulamasından ya da Pazarama'nın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.