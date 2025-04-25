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Pegasus'tan İstanbul depremi sonrası tavan ücreti güncellemesi

Pegasus, İstanbul’daki depremler nedeniyle 30 Nisan’a kadar İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat seferlerinde tavan bilet fiyatını 2 bin 850 lira olarak sabitlediğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Pegasus'tan İstanbul depremi sonrası tavan ücreti güncellemesi
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Pegasus'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da gerçekleşen deprem nedeniyle 25 Nisan Cuma gününe kadar olan tüm İstanbul kalkış-varışlı yurt içi seferlerde tavan bilet fiyatının 1750 lira olarak sabitlendiğini hatırlatılarak, "30 Nisan'a kadar olan seferlerimizde ise tavan bilet fiyatımızı 2850 TL olarak sabitledik. Seyahat planlarında değişiklik olan misafirlerimiz için bilet işlemlerinde ilave haklar sunuyoruz. 25 Nisan 2025 Cuma günü sonuna kadar İstanbul varışlı ve kalkışlı tüm yurt içi seferlerimizde bileti olan misafirlerimiz ücretsiz açığa alma işlemleri veya bir hafta içinde ücretsiz değişiklik yapabilir." denildi.

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