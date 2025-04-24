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THY'den yeni tavan fiyat kararı! Açıklama yapıldı

Türk Hava Yolları (THY) 30 Nisan'a kadar yurt içi uçuşlarda tek yön ve aktarmasız bilet tavan fiyatını 2850 TL olarak açıkladı

Haber Merkezi
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THY'den yeni tavan fiyat kararı! Açıklama yapıldı
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Türk Hava Yolları, İstanbul'da yaşanan depremin ardından iç hat uçuşlarında tek yön ve aktarmasız ücretlerin tavan fiyatının 2 bin 850 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

"Tavan fiyatı 2 bin 850 lira olarak belirledik"

Yeni belirlenen tavan fiyatı Türk Hava Yolları basın müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından duyurdu. Yahya Üstün açıklamasında "Değerli yolcularımız, 30 Nisan 2025 tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirledik. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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