Başkan Erkoyuncu: “20 Nisan’dan önce ekim yapılmamalı”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Saraçoğlu yerleşkesinde gerçekleştirilen tohumluk patates, mini yumru patates ve şeker pancarı ekimine tarımsal üretimin geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

14 bin dekarlık alanda gerçekleştirilen ekimleri yerinde inceleyen Başkan Erkoyuncu, iklim değişikliği ve kuraklıktan kaynaklı olarak yaşanan sorunları dile getirirken çiftçilere ‘Aceleci davranmayın’ mesajı verdi.

“Nisan Sendromu yaşıyoruz”

Başkan Erkoyuncu yaptığı açıklamada, “Konya Şeker'in iştiraki olan Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Entegre Tesisleri’mizin 14 bin dekarlık arazisindeyiz ve 24 Nisan tarihi itibariyle pancar ekimi gerçekleştiriyoruz. 24 Nisan tarihinin özellikle altını çizdim çünkü bu konunun önemli olduğu vurgusunu daha önce defalarca yaptım. İklim değişikliği ve kuraklığı bariz bir şekilde yaşadığımız ve hissettiğimiz günümüzde, çiftçilerimize hep “20 Nisan’dan önce mümkün olduğu kadar ekim yapmayın” dedim. Bunu bilim adamlarının bilimsel verilerine dayanarak söylemiyorum, deneyimli bir çiftçi olarak söyledim ve söylüyorum. Daha önce erken ekimden kaynaklı olarak sıkıntılar yaşadık. Yaklaşık 5 ila 8 yıldır, benim adına “Nisan Sendromu” dediğim yalancı baharı yaşıyoruz. Yalancı bahara aldanıp erken ekim yapıyoruz ve çıkan pancar da dolayısıyla üşüyor. Bu yıl çok daha beteri oldu. Herkes tedbirini almalı ve 20 Nisan’dan önce ekim yapmamalı. Uzun vadede düşünmeli ve tedbirimizi ona göre almalıyız. Özellikle akıllı tohum diye tabir edilen konvize tohumların birim alandaki maliyeti çok fazla. Dolayısıyla tohumu ikinci kere tekrarlamak birim alandaki maliyetlere nereden bakarsanız yüzde 15’lik bir artı maliyet getiriyor. Dolayısıyla bu saatten sonra bütün tarım ürünlerinin ekiminde hassas davranmamız, ince eleyip sık dokumamız lazım” ifadelerine yer verdi.

Konya Ovası için acil çağrı

Konya Ovası’nın susuzluk anlamında kırmızı alarm verdiğine de dikkat çeken Başkan Erkoyuncu, çiftçiyi suyu tasarruflu kullanma noktasında uyararak dış havzalardan Konya Ovası’na su transferinin gerekliliğine vurgu yaptı. Başkan Erkoyuncu, “Konya Ovası’nda tarım ürünleri sulamasının büyük çoğunluğu yeraltı suyu marifetiyle gerçekleştiriliyor. Ama artık yeraltı sularımız da alarm veriyor, hatta kırmızı alarm veriyor. Bundan sonra suyu daha tasarruflu kullanmak zorundayız. Dış havzalardan Konya Ovası’na su transferi konusu oldukça önemli. Devletimiz çok güçlü ve biz inanıyoruz ki bu konu, çok kısa vadede projelendirilip uygulamaya geçirilecek. Kurumsal kimlik kaygısıyla söylüyorum, yeraltında bir kaç yıllık kullanabileceğimiz bir rezerv kaldı. Dış havzalardan Konya Ovası’na su getirilmesi projesinin öncelenmesi en büyük temennimiz. Suyumuz bitiyor, hep birlikte suyu tasarruflu kullanmalıyız. Bu vesileyle bütün çiftçilerimizin şimdiden bol bereketli bir yıl ve hasat dönemi geçirmelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.