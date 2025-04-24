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AJet'ten İstanbul depremi sonrası tavan fiyat güncellemesi

AJet, 26-29 Nisan tarihleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı yurt içi tek yön, aktarmasız uçuşlarda bilet tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirledi.

Haber Merkezi
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AJet'ten İstanbul depremi sonrası tavan fiyat güncellemesi
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AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AJet olarak, 26 Nisan'dan 29 Nisan gün sonuna kadar geçerli olmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı tek yön ve aktarmasız yurt içi uçuşlarımızın tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirleme kararı aldık." ifadesini kullandı.

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