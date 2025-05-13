Microsoft tüm çalışanlarının yüzde 3'ünü işten çıkarıyor

Microsoft yaptığı açıklamada, tüm seviyelerde ve coğrafyalarda çalışanların yüzde 3'ünü işten çıkaracağını duyurdu.

Bir Microsoft sözcüsü CNBC'ye yaptığı açıklamada "Şirketi dinamik bir pazarda başarı için en iyi şekilde konumlandırmak için gerekli organizasyonel değişiklikleri uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Microsoft'un dünya çapında 228 bin çalışanı var, bu da bu hamlenin binlerce çalışanı etkileyeceği anlamına geliyor. Yüzde 3 oranı 6 bin 840 kişiye karşılık geliyor.

Bu muhtemelen Microsoft'un 2023 yılında 10 bin pozisyonun ortadan kaldırılmasından bu yana en büyük işten çıkarma turu olacak.

Ocak ayında şirket performansa dayalı küçük bir işten çıkarma turu duyurmuştu. Sözcü, bu yeni işten çıkarmaların performansla ilgili olmadığını söyledi.