Nissan küresel çapta 10 binden fazla kişiyi işten çıkaracak
Japon medyası, Nissan'ın dünya çapında 10 bin kişiyi daha işten çıkarmayı planladığını bildirdi.
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Honda ile birleşme görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanan Nissan kasım ayında 9 bin çalışanı ile yollarını ayıracağını açıklamıştı.
AFP'ye göre kamu yayın kuruluşu NHK, bu kararla Nissan'ın toplam iş gücünü yaklaşık yüzde 15 oranında azaltmayı hedeflediğini söyledi.
Nissan, Nikkei gazetesinde de yer alan haberler hakkında yorum yapmayı reddetti.
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