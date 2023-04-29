PepsiCo'dan Oğuz Gıda'ya çifte ödül

Yüzde yüz Türk sermayeye sahip Oğuz Gıda, fabrikalarında üretimini sürdürdüğü PepsiCo markalı ürünlerini tüketiciyle buluşturmaya devam ediyor. Sektörün önde gelen markası PepsiCo, gerçekleştirdikleri iş birliği kapsamında düzenlenen Mükemmellik Ödül Töreni’nde Türk firması Oğuz Gıda’ya “Altın Ödül” ve “Özel İş birliği Ödülü” nü layık gördü.

Oğuz Gıda Ar-Ge Müdürü Esra Karabulut, PepsiCo ile partner olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek; “Uluslararası firmaların ürünlerini fabrikamızda üreterek son kullanıcıya ulaştıran Oğuz Gıda olarak mutlu ve gururluyuz. Bu kapsamda da global marka tarafından kalite ve gıda güvenliği alanlarında "Altın Ödül” e layık görülürken, ekibin olağanüstü katkısı ve performansının takdir edilmesi ile de "Özel İş birliği Ödülü" ne sahip olduk.

Şirketimiz adına aldığımız bu ödüllerden gurur duyuyoruz. Bu başarılarımızla birlikte aldığımız ödüller sadece Türkiye’de değil, bölgesel olarak da öncü konumumuzu güçlendirmektedir. Firma olarak her zaman daha iyisi için çalışmaya ve Türkiye’nin içecek sektörüne öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.