P&G Türkiye’de üst düzey yönetim değişikliği

Küresel olarak yöneticilerinin yaklaşık yarısı kadınlardan oluşan kişisel bakım ve temizlik ürünleri şirketi Procter & Gamble'da (P&G) yeni atamalar gerçekleştirildi. Türkiye de dahil olmak üzere 8 farklı ülkenin yönetim merkezi olan P&G Türkiye’nin Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok farklı coğrafyasında, yetiştirdiği kadın liderler bulunuyor.

Yaklaşık 17 yıldır P&G çatısı altında görev yapan ve son altı yıldır P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bilgi Teknolojileri ve Küresel İş Çözümleri Direktörlüğü’nü üstlenen Merve Çakır Aksoy, kariyerine P&G Avrupa Dijital İş Ortamı, Tesis ve Gayrimenkul Hizmetleri, Küresel İş Hizmetleri Kıdemli Direktörü olarak devam edecek. Yaklaşık 10 yıllık P&G kariyerinde son üç yıldır P&G Avrupa Pazarlama Teknolojileri Direktörü olarak görev yapan Ekin Özen Arıduruöz ise bayrağı Merve Çakır Aksoy’dan devralarak kariyerine P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bilgi Teknolojileri ve Küresel İş Çözümleri Direktörü olarak devam edecek.

Ekin Özen Arıduruöz hakkında

Robert Koleji'ni tamamladıktan sonra Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ekin Özen Arıduruöz, Oxford Üniversitesi Strateji & İnovasyon bölümlerinde yüksek lisans yaptı. 2013 yılında stajyer olarak başladığı P&G kariyerinde, çeşitli bölgelerde satış teknolojileri ve pazarlama teknolojileri alanlarında görevlerde bulundu. Özellikle medya, veri stratejileri ve inovatif çözümlerin geliştirilmesi konularında uzmanlaşan Ekin Özen, Avrupa'daki tüm pazarlarda dijital platformların geliştirilmesinde ve tüketiciye dönük uygulamaların ürün yönetiminde ve stratejisinde görev aldı. 2018-2022 yıllarında P&G Londra Ofisi'nde Kuzey Avrupa Ülkeleri Pazarlama Teknolojileri lideri olarak çalıştı ve oradaki pazarlama teknolojileri ekibini kurdu. 2021 yılında P&G Avrupa Pazarlama Teknolojileri Direktörlüğü görevini üstlenen olan Ekin Özen Arıduruöz, 1 Mart 2024 tarihi itibarıyla kariyerini P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bilgi Teknolojileri ve Küresel İş Çözümleri Direktörü olarak sürdürecek.

Merve Çakır Aksoy hakkında

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Merve Çakır Aksoy, University of Illinois’de değişim öğrencisi olarak eğitim gördü. 2007 yılında P&G’de başladığı kariyeri boyunca bilgi teknolojileri alanında bölgesel ve küresel proje yönetimi, servis yönetimi ve global hizmetlerin yönetimi gibi çeşitli görevlerde bulundu. 2018 yılında P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bilgi Teknolojileri ve Küresel İş Çözümleri Direktörü olarak çalışmaya başlayan Merve Çakır Aksoy, 1 Mart 2024 tarihi itibarıyla P&G Avrupa Dijital İş Ortamı, Tesis ve Gayrimenkul Hizmetleri, Küresel İş Hizmetleri Kıdemli Direktörü olarak atandı.