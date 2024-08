Philips, yeni ürünü LatteGo 5500 serisinin reklam çalışmasını CGI teknolojisiyle hazırladı

Takip Et

Yenilenen üstün teknolojisiyle tüketici deneyimini bir adım ileriye taşıyan Philips LatteGo 5500 serisi, iletişim çalışmalarında da tasarımından ilham alıyor. CGI teknolojisiyle hazırlanan 3D reklam filmiyle LatteGo, hem yenilikçi özelliklerini tanıtıyor hem de sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı bir alternatif sunarak kahve tutkunlarının vazgeçilmezi olmayı hedefliyor. Şehrin sembol noktalarından olan Akmerkez’de konumlandırılan yeni reklam çalışması ile Philips LatteGo, 20 çeşit kahve ve 8 farklı soğuk kahve seçeneği sunan özelliğine vurgu yapan görselleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Philips LatteGo 5500 serisi ile artık 20 çeşit soğuk ve sıcak kahve yapmak mümkün!

Philips LatteGo 5500 serisi, evinizde ve kullandığınız her alanda barista gibi hissettiren yetkinliği sayesinde, tek bir tuşuyla 20 çeşit kahve yapabilme özelliği ve 8 farklı soğuk kahve seçeneğiyle zamanın ötesinde bir deneyim sunuyor. Çekirdekten taze öğütülmüş espresso ve yumuşacık süt köpüğünü buluşturarak kahve tercihiniz her ne olursa olsun, her bardakta ideal sıcaklık, aroma ve krema sunan LatteGo ayrıca; sezgisel dokunmatik ekranı sayesinde, sertlik, sıcaklık veya süt miktarı gibi kişisel damak zevklerinin kayıt altına alınmasına da olanak veriyor.

LatteGo, hızlı başlama özelliği sayesinde, ihtiyaç duyulan her an kahvenizi beklemeden hazırlamanıza olanak tanımasının yanı sıra, Philips patentli SlientBrew teknolojisiyle de daha önceki Philips espresso makinelerine oranla %40 daha sessiz öğütme sağlıyor.

"Tüm şehri serinletmeyi hedefliyoruz"

Versuni Türkiye Pazarlama Direktörü Nil Şahinbaşoğlu yeni reklam filmiyle ilgili iç görülerini paylaştı:

"Philips LatteGo 5500 espresso makinelerimiz, taze kahve çekirdeklerinden hazırlanan 20 farklı kahve çeşidi ile her damak zevkine hitap ederken, özellikle de 8 soğuk kahve seçeneği ile farkını ortaya koyuyor.

Herkes kendi evinin baristası olabilir diyerek, yazın en sıcak günlerini yaşadığımız bu dönemde Philips LatteGO ile evde hazırlayabileceğiniz soğuk kahve deneyimine dikkat çekmek için hazırladığımız dijital reklam filmimizde CGI teknolojisini kullanarak, ‘Buzlu Kahve ile birden serinle!’ mesajıyla hem şehri hem de tüketicilerimizi serinletmeyi hedefliyoruz.”