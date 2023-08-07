Philips’te üst düzey atama

Philips’te gerçekleşen atama ile Kişisel Sağlık Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Genel Müdürlüğü görevine Sibel Yıldız getirildi. Philips’teki kariyerine 2008 yılında Türk Philips Tüketici Elektroniği/Küçük Ev Aletleri bölümünde başlayan Yıldız, sırasıyla Pazarlama Müdürü, Kategori Pazarlama Müdürü, Türkiye Pazarlama Direktörü, Orta Doğu ve Türkiye Pazarlama Direktörü ve en son Philips Kişisel Sağlık Türkiye Ülke Müdürü görevlerini yürüttü.

Sibel Yıldız, kurduğu güçlü, çok yönlü ve etkin pazarlama ekipleriyle Philips markasını Orta Doğu ve Türkiye bölgelerinde Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Sağlık sektörlerinde liderliğe taşırken, dijital ve pazarlama dönüşüm programlarına da öncülük etti. Sibel Yıldız birçok ödüllü projeye imza atıp, pazarlama alanında saygın listelerde yer aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden birincilik ile mezun olan Sibel Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi’nde Executive MBA programını tamamladı. Kariyerine 2003 yılında Agrana Foods’ta Ürün Müdürü olarak başlayan Yıldız, Tat Gıda ve Henkel’de satış ve pazarlama departmanlarında görev aldı.