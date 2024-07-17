Piyasanın mum formasyonlarına bakış açısı değişecek! 

Borfin’de yayınlanan ücretsiz mum formasyonları eğitiminde, bu formasyonların nasıl kullanılacağı ve stratejilere nasıl entegre edileceği detaylı bir şekilde anlatılıyor. Yatırımcıların, mumlar ile al/sat sinyalleri üretme ve kısa, orta, uzun vadeli stratejiler oluşturma konularında bakış açılarını değiştirecek bir eğitim. Eğitim, herkesin erişimine açık bir şekilde Borfin internet sitesinde yayınlanıyor.

Piyasa hareketlerini önceden görmek

Mum formasyonları, yatırımcılara piyasadaki önemli hareketleri önceden görme imkanı sunar. Örneğin, bir ralli başlamadan önce veya sona ererken mum formasyonları yatırımcılara kritik bilgiler verir. Ancak birçok yatırımcı, bu bilgileri kullanmayı unutur veya yeterli kaynaklara sahip olmadıkları için bu bilgileri değerlendiremez. Bu ücretiz eğitimde, mum formasyonları ve stratejileri hakkında yanlış bilinen gerçekleri, eğitmen uygulamalı olarak örnek senaryolar üzerinden anlatıyor.

Borfin, bu eğitimle yatırımcılara daha bilinçli ve stratejik kararlar almanın yollarını sunmayı amaçlıyor. Eğitimde, çeşitli örnekler ve pratik uygulamalarla teorik bilgilerin pekiştirilmesi sağlanıyor.

Eğitime https://borfin.com/tr/courses/2474/mum-formasyonlari-bize-ne-anlatiyor adresinden ulaşabilirsiniz...