Poca, ‘Kolay Adres’ uygulamasını hizmete aldı

United Payment ile OYAK Portföy Yönetimi ortaklığıyla kurulan dijital cüzdan Poca, ürün çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Farklı finansal ihtiyaçlara, hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde çözüm sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Poca, para transferinde yeni bir deneyimi kullanıcılarla buluşturuyor. United Payment’ın altyapısı sayesinde Poca, bankalar arası her saat hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST sisteminin ardından Kolay Adres Tanımlama Uygulamasını (KOLAS) hizmete aldı.

Poca, kullanıcılarına bir banka gibi doğrudan para transferi yapabilme imkanı sunuyor. Poca cüzdan sahipleri, yeni "Kolay Adres" özelliği sayesinde IBAN numarası yerine telefon, e-posta, kimlik veya pasaport numarası bilgilerini kullanarak para transferlerini EFT saatlerini kaçırma endişesi taşımadan, haftanın her günü istenilen saatte yapılabiliyor.

“Dijital cüzdanda yeni bir deneyim sunuyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Poca Genel Müdürü Cihan Çepni, “Poca olarak 2022 yılından bu yana kullanıcılarımıza çeşitli finansal ürünleri kusursuz bir müşteri deneyimi sunmak için çalışıyor, uygulamamızın hızlı, kolay ve güvenli yapısına sadık kalacak şekilde ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz. Fintek sektöründe ilklerin öncüsü United Payment’ın yüksek teknolojili altyapısı sayesinde, Poca cüzdan üzerinden kolayca para transferi imkanı sunuyoruz. Kullanıcılarımız avantajlarla dolu Poca dünyasında tüm para transferlerini 7/24 olarak saniyeler içinde gerçekleştirebiliyorlar. Poca’yı uygulama marketlerinden indirdikten sonra birkaç kişisel bilgi ile anında ve ücretsiz üye olarak para transferi, sigorta satın alımı, yatırım işlemleri, fatura ödeme yapabiliyor ve QR işlemler, ön ödemeli kart seçenekleri gibi özelliklerden yararlanabiliyorlar. Üstelik bunları yaparken nakit iade kampanyalarından ve ödüllerden de faydalanabiliyorlar.” diye konuştu.