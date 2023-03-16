Polat Holding’in Budapeşte’deki Duna Pearl Projesinde teslimler başladı

Polat Holding; ilk yurt dışı gayrimenkul projesi olan Duna Pearl’ü Avrupa’nın kalbinde, Macaristan’da hayata geçirdi. Tuna’nın İncisi olarak anılan Duna Pearl, Budapeşte'nin işlek bölgelerinden 13. bölgenin değerli lokasyonlarından, Küçük Manhattan olarak da anılan Ujlipatvaros'ta yer alıyor.

Proje, Margaret Adası’nın tam karşısında; şehir merkezi, metro ve önemli iş merkezlerinin bulunduğu Váci Út’a ise yürüyüş mesafesinde bulunuyor. Margaret Adası’nın karşısında, bölgenin en büyük parkı Szent Istvan’a komşu konumunda yer alan Duna Pearl, özel tasarlanan konut ve yeşil çatı bahçeleriyle Tuna Nehri’nin kıyısında hayat buluyor.

Konut, otel ve mağazalardan oluşan karma bir proje olarak hayata geçirilen Duna Pearl’de, 193 dairenin yanısıra işletmesini Accent Hotel Management’ın yapacağı, 2022 yaz başında açılacak olan 105 odalı bir Four Points by Sheraton oteli de yer alıyor.