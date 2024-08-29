Polisan/Mehmet Serkan Metan: Pazarın daraldığı dönemde büyümemizi sürdürdük

Avrupa’daki talep daralmasının Polisan Kimya gibi iç ve dış pazardaki üreticilere ham madde sağlayan şirketleri olumsuz yönde etkilediğini belirten Polisan Kimya ve Polisan Yapıkim Genel Müdürü Mehmet Serkan Metan, “Bu yıl ilk çeyrekte gelirlerimizde bir gerileme yaşansa da katma değerli ürünler ve müşteri portföyünde yapılan değişikliklerin etkisi FAVÖK marjımız geçen yıla göre 6,1 puan artarak bu yıl ilk çeyrekte %7’ye yükseldi. Polisan Yapıkim ise hizmet verdiği sektörlerdeki yavaşlamaya rağmen, 2024’ün ilk çeyreğinde geçen yıla kıyasla satış hacmini artırdı” açıklamasını yaptı. Polisan Kimya olarak yurt dışı satış ağını genişletmeyi ve farklı sektörlerde ürün yelpazesini zenginleştirmeyi hedeflediklerini belirten Metan, “Polisan Yapıkim tarafında ise yılın ikinci yarısından beklentimiz artış trendinin sürmesi. Hem devreye aldığımız yatırımlarımızın ekonomik faydalarını almayı hem de yapacağımız iş birlikleri ile gücümüzü ve ihracat payımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Sektörün başlıca risk faktörlerini sıraladı

Küresel çapta yaşanan ekonomik ve politik belirsizliklerin kimya sektörünü de etkileyen bir dizi zorluğa yol açtığını dile getiren Metan, “Tedarik zincirindeki kesinti ve yeniden yapılandırma ihtiyacı, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ham madde, lojistik ve enerji maliyetlerindeki artışlar, piyasalardaki belirsizlik ve yatırım iklimindeki dalgalanmalar, sektörün karşı karşıya olduğu başlıca risk faktörleri arasında yer alıyor” diyerek sektörün zorluklarına dikkat çekti. Metan, aldıkları aksiyonları ise şu şekilde sıraladı: “Bu dönemsel ve kısmen olumsuz unsurlara karşı, tedarik zinciri çeşitlendirmesi, yerel ve bölgesel tedarik alternatifleri, finansal korunma stratejileri, enerji verimliliği programları, enerji sözleşmeleri, esnek ve hızlı karar alma mekanizmaları ile çok yönlü yatırım stratejileri gibi adımlar atıyoruz. Ayrıca, etkin müşteri ilişkileri yönetimi, dijitalleşme ve teknoloji kullanımı, pazar çeşitlendirmesi, alternatif etkin nakit yönetimi, kredi/risk yönetimi ve ürün-hizmet farklılaşmasına odaklanarak çözüm üretiyoruz.”

Türkiye’de ilklerin üreticisi oldu

Polisan Kimya ve Polisan Yapıkim Genel Müdürü Mehmet Serkan Metan: 1964 yılında Türkiye’de ilk kez kâğıt tutkalı, tekstil apre malzemesi ve boya ham maddesi olarak kullanılan emülsiyon reçinelerini üreterek sektöre adım attık. 1968'den bu yana reçine ve formaldehit denince akla gelen ilk isim olarak sunta, MDF ve kontrplak için bağlayıcı üretiminde Türkiye'de öncü rol oynuyoruz. Şu an 150 bin ton (formaldehit ve reçine) üretim kapasitemiz var. Ayrıca, motorlu taşıtların egzoz emisyonlarını azaltmak amacıyla adblue üretimi, satışı ve dağıtımı yapıyoruz. Polisan Yapıkim ise yapı kimyasalları ürünleri ile beton, çimento ve yeraltı kimyasalları pazarının önde gelen şirketlerinden biridir. Dilovası, Adana ve Samsun tesislerimizde, 60 kişilik ekibimizle toplam yıllık 140 bin ton nihai ürün kapasitesiyle müşterilerimize hizmet veriyoruz. Beton katkı kimyasallarının temel girdisi olan PCE (Polimer) üretimini ise Dilovası ve Adana tesislerimizde gerçekleştiriyoruz. Toplam yıllık kapasitemiz yaklaşık 50 bin metrik ton.