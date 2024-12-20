PORSES’in ilk Genel Kurul’u gerçekleşti

Porselen ve Seramik sofra ve süs eşyası üretiminin önde gelen temsilcileri tarafından kurulan PORSES, Türkiye'nin porselen sanayisine güç katacak stratejik bir platform olma hedefiyle faaliyete başladı. Aralarında sektörün köklü markalarının bulunduğu 7 üye firma ve 43 kayıtlı temsilcinin bir araya geldiği ilk olağan genel kurul toplantısında, sektörün geleceğine dair önemli kararlar alındı.

Yönetim kurulu seçimlerinin yapıldığı toplantıda, Mehmet Mercan'ın açılış konuşmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve divan heyeti seçimleri yapıldı. Oylama sonucunda Divan Başkanlığı'na Mehmet Naci Pekcan, Divan Başkan Yardımcılığı'na Erbil Aşkan ve Sekreter Üyeliğe Belgün Özdoğan oybirliğiyle seçildi.

Toplantıda ayrıca PORSES’in sektördeki güç birliğini genişletme hedefiyle Türkiye Seramik Federasyonu'na üye olma kararı alındı. Yapılan oylama sonucunda, derneği federasyonda temsil etmek üzere Mehmet Naci Pekcan, Faruk Yüce, Cengiz Uzun, Levent Bozkurt ve Erbil Aşkan delege olarak seçildi.

Sektörün deneyimli isimleri yönetimde

Dernek organları seçiminde, 3 yıl boyunca görev yapacak yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Mehmet Naci Pekcan Yönetim Kurulu Başkanı seçilirkenErbil AşkanYönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Levent Bozkurt ise Yönetim Kurulu Sayman Üyesi olarak görev aldı.Ali Kılınç, Bedirhan Yıldırım, Cengiz Uzun ve Faruk Yüce iseYönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldılar.

Porselen sanayisinin seçkin isimleri

Yönetim kurulu yedek üyeleri arasında, Emin Yüce, Serhat Sevören, İbrahim Vural, Tamer Övütmen, Sercan Demir, Erkan Fidan ve Necdet Güven gibi sektörün deneyimli isimleri yer aldı.

Dernek denetim kurulu asıl üyeleri ise Tolga Burmabıyık, Pınar Fidan ve İsmail Börekçi olarak belirlendi. Denetim kurulu yedek üyeleri arasında Hülya Işıl,Hakan Çağlar ve Bülent Bozkurt bulunuyor.

Disiplin kurulu asıl üyeleri, İsmail Duman, Eren Güçlü ve İbrahim Türk olarak seçildi. Disiplin kurulu yedek üyeleri ise Umut Gemici, Aynur Kocaman ve Ahmet Altınbay'dan oluşuyor.

Sektörün geleceğine odaklı vizyon

PORSES, Türkiye'deki porselen ve seramik sofra eşyası üreticilerinin ortak sorunlarına çözüm üretmeyi ve sektörün rekabet gücünü artırmayı stratejik bir hedef olarak belirledi. Dernek, üyeleri arasındaki bilgi paylaşımını hızlandırarak ve koordinasyonu güçlendirerek, Türk porselen sektörünün ulusal ve uluslararası platformlardaki etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Üretim kalitesi ve verimliliğin yükseltilmesi, derneğin öncelikli çalışma alanları arasında yer alıyor.

Uluslararası rekabette güç birliği

Türk seramik sanayisinin küresel pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen PORSES, sektörün çok yönlü gelişimine katkı sağlayacak projelere odaklanıyor. Dernek, bilimsel araştırmalardan teknolojik yeniliklere, kültürel değerlerden ekonomik stratejilere kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütmeyi planlıyor. Mesleki etik değerleri ve kamu yararını her zaman ön planda tutarak, sürdürülebilir ve rekabetçi bir ticari ekosistem oluşturmayı hedefliyor.