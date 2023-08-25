POSCO ASSAN TST, 10 yılda iki milyon ton paslanmaz çelik üretti

Güney Koreli POSCO ve Kibar Holding ortaklığıyla kurulan ve Kocaeli Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren POSCO ASSAN TST Çelik Sanayi A.Ş'nin üretime başlamasının üzerinden geçen 10 yılda iki milyon ton ürün sevk ettiği bildirildi.

Çalışanların katılımlarıyla üretim sahasında düzenlenen törende konuşan POSCO ASSAN TST CEO’su Jongduk Suh, “Önceleri tamamı ithalat yoluyla karşılanan paslanmaz çelik gibi zor bir ürünü üretmenin ve Türkiye’yi paslanmaz çelik ihraç eden bir ülke haline getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin yetişmiş insan kaynağı bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Jongduk Suh şunları kaydetti:

“POSCO ASSAN TST ile Güney Kore’den Türkiye’ye paslanmaz çelik ile ilgili önemli bir bilgi akışı oldu. Üretimde 10’uncu yılımızı geride bıraktık. Çok sayıda Türk mühendis ve operatör paslanmaz çelik konusunda son derece deneyimli hale geldi. Türkiye’nin sahip olduğu insan kaynağına güveniyoruz. Gelecek dönemde de hep birlikte çok daha iyi noktalara ulaşacağımıza inanıyoruz.”