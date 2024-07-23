Poscube ve Pavo inovasyonda buluştu

Poscube ile Aktif Bank finansal teknolojiler ekosisteminin üyesi olan Pavo, inovasyon paydasında buluştu. Pavo’nun android pos cihazlarının ve uygulamalarının yazılım entegrasyonlarını tamamlayan Poscube, uçtan uca entegre bir çözüm seti geliştirdi. Bu iş birliği çerçevesinde Poscube hizmet verdiği kafe ve restoran sektöründeki iş ortaklarında müşteri memnuniyetini artırmayı başardı.

“Poscube ile hayata geçirdiğimiz iş birliğimizi, ‘başarıya ortaklık’ olarak görüyoruz"

Pavo Kurumsal Satış ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Özden Bektaş, “Poscube ile hayata geçirdiğimiz iş birliğimizi, ‘başarıya ortaklık’ olarak görüyoruz. Kendi alanında başarılı işlere imza atan iki firmanın son kullanıcıya yarattığı değeri, bu başarının en önemli ölçüsü olarak görüyoruz. Regülasyona uygun modern pos çözümlerini sağlarken, müşteri odaklılıkta birleştiğimiz bu iş ortaklığından memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“Poscube ve Pavo’nun iş birliğini heyecan ve mutluluk ile karşılıyoruz"

Poscube Genel Müdürü Hakan Madenli ise konu hakkında “Poscube ve Pavo’nun iş birliğini heyecan ve mutluluk ile karşılıyoruz. Pavo’nun yeni nesil Android pos cihazlarının 50’den fazla işletmemizde başarılı entegrasyonu sayesinde; market, kafe, hızlı tüketim ve restoran sektöründe maliyet ve zaman avantajı sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmayı başardık. Gelecekte bu iş birliğinin diğer çözümlerimiz olan kiosk, masa üstü, mobil uygulamalarımız ile çoklu alternatifleri işletmelerimizin hizmetine sunacağız. Böylece sektöre, daha güçlü ve yenilikçi çözümler sunacağımıza inanıyoruz” şeklinde görüş verdi.