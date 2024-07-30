Pressura, kompozit CNG yakıt deposu üretimine hazır

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Demirtaş OSB’de otomotiv endüstrisi için plastik yakıt depoları ve birçok büyük ebatlı plastik parçalar üreten bütünleşik bir tesis olan Floteks, 1977 yılında kuruldu. Bugün başarılı Ar-Ge çalışmaları yapan firma, pek çok ulusal ve uluslararası projede de yer aldı. Gelişmiş laboratuvar imkânlarına ve nitelikli Ar-Ge kadrosuna ulaşan Floteks, 2021 yılından bu yana Resmi Ar-Ge Merkezi statüsünde. 2013 yılından bu yana basınçlı tanklar üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirten Floteks Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel, oluşan bilgi birikimiyle yaklaşık 8 yıl önce de ticari araçlar için CNG ve hidrojen tankı geliştirmeye odaklandıklarını anlattı.

Floteks ve bünyesinde kurdukları Pressura şirketlerinin TÜBİTAK ile çeşitli CNG tankı geliştirme projesi yürüttüklerini hatırlatan Beysel, “Yaptığımız Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projelerinin destekleriyle ihtiyaç duyduğumuz test aletlerini de kâh satın aldık, kâh kendimiz geliştirdik. Gelinen noktada CNG tankı yapmaya hazır durumdayız. Ağırlıklı olarak kendi bünyemizde yaptığımız tüm testleri geçtik ve üretimimizin vasıtalarda kullanılmalarına imkân sağlamak üzere gerekli sertifikayı alma aşamasındayız. Bu bağlamda plastik üzerine karbon fiber sarım makinesi yatırımı da yaptık ve makine kurulumu bu ay tamamlanacak. Ardından tamamen bir prosedür olan sertifika sürecini bitirip ilk aşamada kompozit CNG depo üretimine başlayacağız. Türkiye’de bugün itibarıyla bütün ticari araç üreticilerinin taleplerini karşılayabilecek ve ithalatı gereksiz kılacak kapasitedeyiz. Ancak gelecek hidrojende. Bu alanda da çalışmaların son aşamasındayız. Sanırım 12-18 ay içerisinde hidrojen yakıt deposunun sertifikasını da almış oluruz” dedi.

Floteks Otomotiv’in geleceğin teknolojileri üzerine faaliyet gösteren şirketi Pressura, geçtiğimiz günlerde TTGV tarafından “Temiz hidrojenin taşınması ve depolanması için kullanılacak yüksek mukavemetli kompozit basınçlı kapların geliştirilmesi projesi” çerçevesinde “Dr. Fikret Yücel Öncü Kuruluş Ödülü”ne layık bulundu.

EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelen Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel, özellikle son yıllarda hassasiyetle üzerinde durdukları hidrojen yakıt deposu geliştirme çalışmalarının ilk adımı olan CNG tanklarıyla ilgili bilgi verdi. Tesis ziyaretinde Ar-Ge Müdürü Gaye Kanaltı Baş da hazır bulundu.