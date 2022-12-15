Prysmian Group, çalışanlara hisse dağıtacak

Prysmian Group çalışan memnuniyetine yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Orta Doğu, Afrika, Türkiye ve Hindistan'ı içeren MEAT Bölgesi'ne yönelik yeni projesi ile şirket, 2022 yıl sonu hedefleri doğrultusunda çalışanlarına hisse dağıtımı yapacağını açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Prysmian Group MEAT CEO'su Cinzia Farisè, şunları söyledi: “Şirketimizin en önemli varlığı olan çalışanlarımızı, kurumsal çeşitlilik ve kapsayıcı değer yaratma yoluyla ödüllendirmenin yeni yollarını ararken, çalışanlarımızın Prysmian Group'a ve kurumsal kültürümüze bağlılıklarını ödüllendirmenin yeni bir yolu olarak insan odaklı, kar paylaşım planımızı geliştirdik. Şirketin her seviyesinden çalışanlarımızın, teşvik esaslı inisiyatiflere katılımını sağlayarak, inovasyonları devam ettirebileceğimizi ve çalışanlardan hissedarlara kadar tüm paydaşlarımızın çıkarlarını en iyi şekilde koruyacağımızı çok iyi biliyoruz.”

“Çalışan bağlılığı ve güveni en üst sıralarda”

Prysmian Group'un gücü ile Türkiye'de çalışanlarına pek çok ayrıcalık, yüksek standartlı çalışma şartları ve yan haklar sunduklarının altını çizen Türk Prysmian Kablo CEO'su Ülkü Özcan ise şunları kaydetti: “Son dönemde dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmeler pek çok sektörde zorlu bir süreç yaratırken, Prysmian Group bu süreçte çalışan bağlılığı ve güvenini en üst sıralarda tutmaya devam ediyor. Grubumuzun desteği ile Türk Prysmian Kablo olarak çalışan memnuniyeti yüksek bir şirket olmaya devam ediyoruz. Ofis ve saha çalışanlarımızı yüksek enflasyon karşısında desteklemek ve yaşam standartlarını bir üst seviyeye çıkarmak adına bu projeyi hayata geçiriyoruz. Geride bıraktığımız zorlu yılda, tüm ofis ve saha çalışanlarımızı gösterdikleri yüksek performans için takdir ediyor ve her zaman çalışanlarının omuzlarından yükselen bir şirket olma bilinciyle, çalışanlarımıza gayretleri için teşekkür ediyoruz. Kablo sektöründe uluslararası lider bir şirket olarak, Türkiye'deki operasyonlarımıza ve çalışanlarımıza her zaman olduğu gibi bugün de güven duyuyoruz.”