QNB Bank'a sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi

QNB Bank 4 dilimden oluşan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi temin ettiğini açıkladı.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde oldu:

QNB Bank dün uluslararası finansal kurumlarla, 181,2 milyon ABD Doları ve 26,5 milyon Euro 734 gün vadeli, 212,2 milyon ABD Doları ve 22 milyon Euro 1.101 gün vadeli olmak üzere dört dilimden oluşan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi temin etmek üzere anlaşma imzaladı.

Sendikasyon kredisinin toplam maliyeti 734 gün vadeli dilimlerde yıllık SOFR+%1,90 ve Euribor+%1,65 1.101 gün vadeli dilimlerde yıllık SOFR+%2,15 ve yıllık Euribor+%1,90 olarak gerçekleşti.