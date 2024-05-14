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QNB Finansbank'ın tahvil ihracında ilk getiri beklentisi yüzde 7.75

QNB Finansbank'ın 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracında ilk getiri beklentisi yüzde 7.75'li seviyeler oldu.

Haber Merkezi
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QNB Finansbank'ın tahvil ihracında ilk getiri beklentisi yüzde 7.75
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QNB Finansbank'ın 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracında ilk getiri beklentisi yüzde 7.75'li seviyeler olarak açıklandı.

IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, 500 milyon dolar büyüklükte olması beklenen ihracın bugün fiyatlanması planlanıyor.

IFR'da dün yayımlanan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre QNB Finansbank tahvil ihracı için yatırımcı toplantıları düzenlemesi için Citi, Emirates NBD Capital, J.P. Morgan, Mizuho, QNB Capital, Societe Generale ve Standard Chartered Bank'i yetkilendirmişti.

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