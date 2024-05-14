Almanya'nın ZEW endeksi beklentileri aştı

Alman yatırımcıların Avrupa'nın en büyük ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi, Mayıs'ta beklentileri aşarak 47.1'e yükseldi.​​ Reuters anketine katılan ekonomistler endeksin ​​​​​​​​​​​46'ya yükseleceğini tahmin ediyorlardı.

ZEW Ekonomik Eğilim Endeksi, analistlerin önümüzdeki 6 ay boyunca Almanya'da beklenen ekonomik gelişmelere ilişkin iyimserlik düzeyini gösteriyor. Anket 350 kadar finansal ve ekonomik analistin değerlendirmesini kapsıyor. Endeks, ekonominin gelişimi konusunda iyimser olan analistlerin yüzdesi ile kötümser olan analistlerin yüzdesi arasındaki fark hesaplanarak oluşturuluyor.

ZEW göstergesinin -100'ü göstermesi tüm analistlerin ekonominin kötüleşeceğini beklediği, 100'ü göstermesiyse tüm analistlerin iyileşmeyi beklediği anlamına geliyor. Endeksin 0 (sıfır) değerini alması, göstergenin nötr olduğu anlamına geliyor.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​