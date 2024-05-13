QNB Finansbank'tan tahvil ihracı için bankalara yetki

QNB Finansbank, yurt dışında 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracı için bankaları yetkilendirdi.

IFR'da yayımlanan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, QNB Finansbank, tahvil ihracı için bugünden itibaren yatırımcı toplantıları düzenlemesi için Citi, Emirates NBD Capital, J.P. Morgan, Mizuho, QNB Capital, Societe Generale ve Standard Chartered Bank'i yetkilendirdi.